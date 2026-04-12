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印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

▲▼印度,移工,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度移工。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

勞動部長洪申翰證實，首批印度移工最快今年引進，消息一出，立刻在網路引發熱議。美股投資達人施雅棠坦言，支持引進印度勞工，由於台灣少子化持續加劇，未來勞動力恐難補足，必須及早因應缺工問題，對於外界關注印度性犯罪議題，他認為不用擔心，「外籍移工的平均犯罪率，往往比本國人還低。」

少子化壓力浮現

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美股投資達人施雅棠在粉專「美股夢想家」發文，台灣目前面臨少子化問題，未來勞動力不足的情況只會更加明顯，​以台灣現在的勞動力結構來看，「引進更多移工是勢在必行」，才能填補製造業、營造業以及長照服務的龐大缺口。

不少人擔心印度性犯罪問題，施雅棠表示，「那是發生在印度本土」，移工在赴海外前通常要經過多重審查，到了工作所在地後，也會因這份工作機會得來不易，而更重視守法表現。他提到，日本、韓國與新加坡為例都有相關數據顯示，外籍移工的平均犯罪率往往低於本國人，而且印度非常大，不同地區的文化與素質差異極大。

印度東北部Mizoram素質好

施雅棠指出，這次政府鎖定的地區是印度東北部的Mizoram（米佐拉姆邦），當地的飲食習慣上與台灣較接近，社會風氣較為平等，識字率與女性勞動參與率高，英語溝通能力佳，能降低管理門檻，是印度素質很好的一區。

亞洲多國都在搶工

施雅棠提到，台灣過去對外籍勞動力來源過度集中於印尼、越南、菲律賓與泰國，若能增加印度這個新選項，也有助分散風險，提升在國際勞動市場上的議價空間。他指出，日本、韓國與新加坡近年都在鬆綁移工政策、積極搶人，若台灣遲遲不調整腳步，未來想爭取優質勞動力只會更困難，最後受衝擊的不只是企業用工，還可能連帶影響整體產業競爭力。

他認為，面對人口結構快速變化，社會需要的是更開放、也更專業的管理機制，而不是一味的拒絕，被刻板印象牽著走。

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