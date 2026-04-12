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大陸 大陸焦點 特派現場

陸釋10大禮包！開放觀光農漁釋善意　賴正鎰：盼恢復陸客旅遊榮景

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲「 鄭習會」後，中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪陸今（12）日即將圓滿落幕，陸方在上午準十時點由官媒《新華社》權威發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」，讓台灣產業十分興奮。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰接受《東森新媒體ETToday》訪談時直言，台灣觀光產業界最期待的就是恢復到10年前陸客來台曾達400萬多人次的榮景。他指出，目前台灣觀光面臨1000萬人的嚴重「利差」，外籍旅客高度集中於台北，中南部業者叫苦連天。賴正鎰呼籲，隨著陸方釋出包括觀光、農漁產品輸陸便利等政策，執政黨應放下政黨考量，以全民經濟為重，利用這份「大禮包

國民黨主席鄭麗文6天5夜「2026和平之旅」今12日即將返台之際，大陸方面送上「鄭習會」後的對台10項政策措施大禮包，展現高度善意。大陸官媒《新華社》上午準10點發出快訊內容指出，中共中央台辦受權發布「10項促進兩岸交流合作政策措施」，內容涵蓋恢復上海與福建居民赴台自由行、建立國共常態化溝通機制、以及為台灣農漁產品輸陸提供便利、只要符合大陸規定台灣產品都能輸入等關鍵「民生經濟」政策。

陸釋出自由行訊號！台觀光旅遊業者終於「等到好消息」

陸方宣布十項對台大禮包，其中重啟上海、福建自由行赴台灣自由行，是最具代表性的利多。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰接受《東森新媒體ETtoday》訪問也很激動的說「太好了！真的等好久！」表示對之後政策與細節措施有高度期待。

賴正鎰也指出，觀光產業是受兩岸關係影響最深、衝擊最大的領域。他點出目前的數據，「台灣出國人數達1900萬，但入境遊客僅850萬，這之間存在高達1000萬人的利差。更嚴峻的是，這850萬入境遊客中，高達7成停留在台北市，資源沒有向下滲透至中南部。」

「陸客來台都會環島一周，也會往中南部走走玩玩。」賴正鎰也進一步透露，基層業者多次向他建議，希望大陸方面加速開放。預估這一、兩天細節就會發布，開放福建、上海觀光自由行就是很重要政策訊號，「我們充滿期待，希望能夠全面的恢復到以前的這種榮景（2015年陸客來台最高人數破400萬）。」

▲▼ 賴正鎰、周錫瑋 。（圖／記者任以芳攝）

▲賴正鎰十分看好大陸釋出對台10項大禮包，也盼望賴政府能接住對岸善意，逐步開放兩岸交流。（圖／記者任以芳攝）

提供便利！開放符合檢疫台農漁產、合規台食品輸陸

針對中台辦釋出「十項促進兩岸交流合作政策措施」，包括為符合標準的台灣農漁產品輸入提供便利與展銷渠道灣食品輸入，便利台灣食品生產企業在大陸的註冊流程等「民生經貿」政策措施。

賴正鎰也指出，「我們台灣商總底下的農漁業產品，像是石斑魚或是吳國魚，還有台灣的水果已經多年沒有銷往大陸，尤其美國現在一些關稅的問題，台灣的漁業到美國量很大，關稅最低也要15%，算是很高，對他們的生計生存都帶來很大的影響。」

▲蘇清泉見證重啟石斑魚銷大陸 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

▲大陸將提供便利，只要合規與檢疫「歡迎」台灣優質農產品、食品輸陸 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

過去「檢疫不過關」，除了產品建議質量有問題要改進，多少帶有政治考量，主要是兩岸關係不佳。賴正鎰也語重心長的說，「兩岸很多政策因疫情關閉，4年來大家都也希望政府能夠保衛台灣與百姓經濟，希望能夠此機會能夠全面的開放，這是我們的期待。」

對於陸方提出支持金門共用廈門新機場的新說法，賴正鎰認為可行性極低，關鍵在於民進黨政府「說了才算」。他認為，只要是對金門經濟發展有幫助的政策都應支持，但目前短期內難度仍高，主要牽涉到簽證、辦手續、大通證以及台灣各部門間的橫向溝通。

「其實只要兩岸暢通，金廈共用機場有機會。」賴正鎰呼籲，疫情雖然發生在7年前，結束也快4年了，許多政策不該繼續因疫情而關閉。他期待執政黨能以全民考量出發，而非政黨思考，讓兩岸回歸正常互動。

陸對台大禮包「十項促進兩岸交流合作政策措施」：

中共中央台辦受權發佈如下政策措施：

一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人游試點（自由行）。

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