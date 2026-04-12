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讚陸對台10項新政是兩岸重大突破　傅崐萁：民進黨應積極規劃配套

▲傅崐萁10日呼籲民進黨落實。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁10日呼籲民進黨政府積極規劃中共對台10項新政的配套。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「鄭習會」落幕，中共今（12日）宣布10項對台新政策，包括在堅持九二共識、反對台獨基礎上，為符合檢驗、檢疫標準的台灣農漁產品輸陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這不僅是兩岸關係的重要突破，更讓世界清楚看見國民黨有能力為兩岸降溫；他呼籲民進黨政府，當對岸已釋出善意並提出具體政策，政府更應積極規劃配套，讓10項利多真正落地。

針對中共12日宣布的10項對台新政策，傅崐萁說，這是對台利多政策，包括重啟上海、福建居民來台自由行、推動金廈共用新機場、深化經貿合作及全面擴大交流機制，所以他要表達高度肯定；傅認為，這不僅是兩岸關係的重要突破，更是國民黨持續努力所累積的具體成果，讓世界清楚看見國民黨有能力為兩岸降溫、為區域和平創造出路。

傅崐萁指出，重啟上海與福建居民來台自由行，象徵兩岸人員往來正式解凍，這不只是觀光政策，更是民生經濟的關鍵活水。其次，推動金門與廈門共用新機場的構想，展現兩岸合作的高度與創新，這將徹底翻轉金門的角色，從過去的戰地前線，轉型為兩岸交流的黃金門戶，帶動交通、觀光與產業同步升級。

傅崐萁說，在經貿合作方面，多項政策支持兩岸企業深化交流與市場對接；去年台灣對中國大陸出超高達約5兆台幣，顯示兩岸經濟高度互補，如今北京進一步擴大開放，將使台灣企業擁有更穩定且廣大的市場，有助產業升級與就業穩定。至於青年交流與文化互動的擴大，將從根本強化兩岸新世代的理解與連結，因為和平不能只靠政治，更要靠人心，唯有讓年輕世代彼此認識，才能讓和平真正扎根。

傅崐萁認為，回顧2024年，國民黨率先跨出關鍵一步，他親自率領17位立委訪陸，正是這樣的堅持，才逐步累積互信，促成今日「鄭習會」後一系列具體政策的落地，豐碩成果絕非偶然，而是國民黨長期堅持「交流代替對抗」路線的具體展現。

傅崐萁表示，當前國際局勢也正在轉變，俄烏戰爭逐步走向緩和，中東局勢亦出現談判曙光，在全球都在尋求和平與穩定的此刻，台海更沒有理由成為衝突熱點，百工百業、全體國人最真實的期待，就是安定生活與經濟發展，所以他呼籲民進黨政府，應順應民意與國際潮流，勇敢接球、務實回應，當對岸已釋出善意並提出具體政策，政府更應積極規劃配套，包括觀光接待、交通建設、法規鬆綁等，讓10項利多真正落地，轉化為人民看得見的成果。

傅崐萁也透露，國民黨立法院黨團今日下午將前往接機，迎接國民黨主席鄭麗文訪問團返台。對於鄭勇敢承擔、積極促成兩岸對話，跨出歷史性的一步，黨團表達最誠摯的敬意與全力支持，這不僅是個人的努力，更是為台灣爭取和平的重要行動。

傅崐萁強調，和平從來不是天上掉下來的，而是靠勇氣與行動爭取而來。今天的十項利多，是開始，不是終點。國民黨將持續與人同行，讓台灣在變局中穩健前行，走向一個沒有戰爭陰影、充滿機會與和平的未來。

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