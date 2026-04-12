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藍白合4月底將揭曉　蘇巧慧：一直都是做「一對一」準備

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）上午與「新北隊」赴板橋青翠市場掃市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧赴板橋青翠市場掃市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

針對民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨拋新北藍白合預計4月底前應會有明確結果，國民黨新北市長參選人李四川今（12日）表示，這幾天大概會跟黃國昌接洽，「在4月底我們一定會有一個結果」。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）表示，一直以來她都是做著一對一的準備，不管競爭對手有幾位，「我們還是都會朝這個方向來努力」。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）上午與「新北隊」新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑和議員參選人李昆穎、陳俊諺赴板橋青翠市場，持續進行第二輪的掃市場拜票。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）上午與「新北隊」赴板橋青翠市場掃市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

針對藍白將在4月底前整合，蘇巧慧表示，一直以來，其實她都是做著一對一的準備，不管競爭對手有幾位，「我們還是都會朝這個方向來努力」。至於他們是不是還會有初選，初選會有什麼樣的結果，都給予祝福。

蘇巧慧也說，每個競爭團隊都有自己的風格，也都尊重對手的風格以及節奏，「我想我們就是全力做好自己，希望能帶給市民的印象」。

蘇巧慧指出，「因為我們真的想證明，我們是想為這座城市的進步而努力」，希望爭取一個為這座城市服務的機會，和大家一起前進的機會。

「我蘇巧慧如此，我們的新北隊如此，我們新的世代站在這裡供大家檢驗」，蘇巧慧強調，剩下今天是230天，我們會一步一腳印，用長跑當作短跑這樣的衝刺速度向大家證明，民進黨的新北隊值得信賴，請大家支持。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）上午與「新北隊」赴板橋青翠市場掃市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（12日）上午與「新北隊」赴板橋青翠市場掃市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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