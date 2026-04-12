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身上沒包！美食街「1人用餐怎佔位」　過來人曝方法：他們很熱心

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲一個人逛美食街最怕位子被搶走。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友苦笑直呼，一個人去美食街吃飯時，最困擾的就是不知道怎麼佔位子，因為身上只有手機、錢包和鑰匙，根本不敢放桌上，每次去點餐、取餐都很怕回來位子被搶走。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，直呼單人用餐真的不友善，也有過來人分享可放紙巾、飲料，或直接請旁人幫忙顧位，「他們都很熱心！」

一名女網友在Threads表示，一個人去美食街吃飯，常常因為「佔位子」把自己搞得超尷尬，因為身上就只有手機、錢包跟鑰匙，根本不敢隨便放桌上。

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偏偏如果先找好位子，再去排隊點餐、等叫號、取餐，整段時間都會提心吊膽，腦中一直想著「位子會不會被搶走」，那種不安感讓人每次取餐都超焦慮。對此，原PO求問，大家一個人去美食街用餐，都是如何佔位的呢？

直接開口請旁人顧位！過來人：對方都很熱心

文章曝光後，網友紛紛回應，「感同身受+1，每次付錢回來都已經有人坐在我位子上」、「我都不敢一個人在美食街用餐，之前經驗，不管放什麼物品佔位，物品都會不見、位置被搶走，問人有沒有看到桌上物品，他們都說沒有，來得時候桌上空的，以為沒人就坐下來了」、「我只是離開座位拿飲料我的餐點就被收走了，我還沒吃完…單人用餐好不友善」。

過來人則熱心分享，「我一個人去吃的話都會找坐在旁邊的陌生女生、婆婆幫我看一下耶 ！女生找女生通常都會幫忙」、「我是擺飲料、鑰匙，或當時買了什麼東西，直接放桌子」、「放紙巾，購物袋，小雨傘，這些不貴重的」、「丟鑰匙，雖然我都丟手機」、「我都請旁邊吃飯的人幫我看一下，他們都很熱心」、「我正想做一個小立牌，以後去美食街佔位用」。

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