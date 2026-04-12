拒檢駕車逃逸！桃警逮男女失聯移工　網PO「聽到槍聲」是誤傳

▲越南籍失聯移工駕車拒檢狂逃，仍遭逮。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍39歲豆姓男子駕駛自小客載著同鄉33歲阮姓女子，因尾燈毀損被巡警發現示意停車受檢，但豆男假意受檢隨即加速逃逸，為尾隨的員警和警網包抄逮捕，經查豆、阮2人均通報失聯，依法移請移民署專勤隊收容。另豆男無照駕駛部分，則予以開罰60000元；警方表示，查緝過程並無網友所稱使用槍械一事。

▲棄車而逃的女移工奔跑百公尺也被逮。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所員警11日22時巡邏時，在桃園區延壽街發現一輛自小客車後方尾燈毀損，上前示意請駕駛停靠路旁配合查察。該駕駛豆男假意受檢隨即加速逃逸，行駛約2百公尺停靠路旁讓乘客阮女下車逃跑，員警見狀進行追緝，分別控制豆男並徒步追緝阮女，追逐約1百公尺將其控制，經查兩人均已通報失聯，依法移請移民署專勤隊收容。

另豆男無照駕駛部分 (交通管理處法條例第21條1項、最高可處新臺幣60000元罰鍰)，其友人提供車輛讓無照之人駕駛(交通管理處法條例第21條7項、最高可處新臺幣12000罰鍰)均依法舉發，有關網友在社群PO文稱有聽到槍響，經查員警在查緝失聯移工過程，並無使用槍械，係網友誤傳。