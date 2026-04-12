習近平送惠台大禮包？　陳培瑜指危險：台人要先接受特定政治立場

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中今（12日）落幕，鄭麗文返台之際，中方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜表示，「大禮包」乍看很容易覺得都是利多但把整份內容拉開來看，其實有一條很清楚的中國前提，是台灣人要先接受特定的政治立場，這樣的前提其實才是最危險的。

「先表態，才交流？表面看起來是生意，實質是在動搖我們做選擇的自由！」陳培瑜指出，中國習近平政府要鄭麗文帶回來的「大禮包」乍看很容易覺得都是利多：航班、觀光、農產品、文化合作，好像都回來了。但真的是這樣嗎？把整份內容拉開來看，其實有一條很清楚的中國前提，所有交流的前提，是台灣人要先接受特定的政治立場。

陳培瑜直言，這樣的前提其實才是最危險的，因為台灣社會一直都很開放，做生意、觀光往來、文化交流，大家都支持。問題從來不在「要不要交流」，而是這樣的交流，能不能穩定？能不能長久？

陳培瑜表示，過去這幾年，大家其實都經歷過，觀光說停就停、農產品說禁就禁、航班說減就減。對政治人物來說，那可能是政策調整；但對很多家庭來說，是訂單不見、收入中斷，是原本規劃好的生活被打亂。今天讓你賺得到錢，明天也可能讓你全部歸零。

陳培瑜認為，如果一個市場，是要看對方政治態度才決定要不要開放；如果一份合作，是建立在「你要先表態」的前提上；那它帶來的，其實是一種極度不確定。而這種不確定，最後一定會回到每一個人的選擇上。

陳培瑜說，一開始，是經濟上的選擇。接下來，可能就變成你要不要配合某些立場。「久了之後，我們可能會開始問——我們還能不能照自己的意思做決定？」這也是為什麼，她特別提醒大家這次提到的「政黨對政黨的溝通機制」其實是有問題的。

陳培瑜指出，兩岸關係要怎麼走，這是整個台灣社會的事情，應該透過民主制度來決定。不是任何政黨，可以在沒有完整民意授權的情況下，先去承接、先去談框架。台灣的未來，台灣人民不能被繞過。

「我知道一定會有人問，那是不是就不要交流？」陳培瑜重申，我們不反對交流。但我們反對的是，要先對中國極權表態，才能交流。同時也反對一種狀況，那就是，「今天可以給你，明天就可以收回」。

陳培瑜認為，對多數人來說，最重要的是能不能安心生活、能不能穩定規劃未來。如果一個機會，背後綁著高度的不確定，甚至要看政治條件，那風險，其實大家都心裡有數。交流可以很多元，但我們更在意的是——在任何選擇裡，我們是不是還保有決定的空間。而不是把所有決定權都交到中國政府手上。