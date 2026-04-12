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FAI青少年航空藝術繪畫比賽40年台灣首辦初選　10作品參加決選

▲FAI青少年航空繪畫選拔揭曉，10作品代表台灣赴瑞士決選。（圖／埔里美術館提供）

▲劉宥妡《火焰的背影》獲初級組第一名。（圖／埔里美術館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

FAI（國際航空聯盟）青少年航空藝術繪畫比賽創辦40年來首度在台灣進行初選，經激烈競爭後，日前10件入選作品、8件佳作名單出爐，10件入選作品將寄送至瑞士洛桑FAI總部參賽，與各國作品進行最終評選。

主辦單位暨中華民國飛行運動總會理事長陳洋政表示，這項選拔今年在台灣是第一次，所邀請的中華民國空勤之友會秘書長洪偉民、專業行銷經理人辛佩格，以及當代藝術家張書瑋、曾俊豪、許慶福等評審老師也都是一時之選，在近百件作品中，孩子們用想像力將大鳥、直升機、太空船、無人機，當成救難機具或乘載夢想的載具，創意及童趣令人十分驚豔。

▲鍾宜樺《空中救災人間有愛》獲中級組第一名。（圖／埔里美術館提供）

▲鍾宜樺《空中救災人間有愛》獲中級組第一名。

承辦本次活動的埔里行動美術館館長張家銘表示，首屆賽事報名非常踴躍、參選作品作者不乏美術班同學，有些作品透過色彩表現張力，有些作品利用天馬行空方式突顯目光，最重要的是，而參賽的小畫家們都沒有救災或極限飛行經驗，卻能藉由藝術來揮灑創造力，從小培養對夢想的幢景與目標，也從小培養防災救災觀念，甚至喚回大人們對兒時築構夢想的記憶。

▲陳品妤《浪中救援》獲高級組第一名。（圖／埔里美術館提供）

▲陳品妤《浪中救援》獲高級組第一名。

▲FAI青少年航空繪畫選拔揭曉，10作品代表台灣赴瑞士決選。（圖／埔里美術館提供）

▲代表台灣到瑞士參加全球決選的10件作品出爐。

2026FAI青少年航空藝術繪畫比賽預計於5月在瑞士進行決選，台灣的10件作品能否突圍獲選屆時將成為國人焦點，初選獲獎名單如下：

初級組第一名：劉宥妡-主題《火焰的背影》、第二名：廖冠程-主題《星空下的希望之光》、第三名：林涵琳-主題《當海洋開始呼救：空中的守護行動》、第三名：洪暐勛-主題《機器鳥參與救援》、佳作：賴實慧-主題《救援生命刻不容緩》、佳作：王紫瑜-主題《彩色救援隊拯救森林動物》。中級組第一名：鍾宜樺-主題《空中救災人間有愛》、第二名：畢宥沛-主題：《無題》、第三名：林有福-主題《穿越星雲的救贖》、佳作：張亦安-主題《飛向希望的救援任務》、佳作：歐陽緗-主題《無題》、佳作：劉澄禎-主題《無題》。高級組第一名：陳品妤-主題《浪中救援》、第二名：巫沛珊-主題《燃》、第三名：程宥甄-主題《城市救援》、佳作：王廷恩-主題《飛行，不只是抵達降落，是一線生機》、佳作：彭佳忻-主題《無題》、佳作：劉易瑾-主題《光年之外的你》。

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