氣候變遷挑戰加劇！　南消第三大隊攜手民間團體超前部署防汛

▲南消第三大隊聯合區公所與民間團體進行防汛整備演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



極端氣候威脅持續升溫，繼2024年凱米颱風、2025年丹娜絲颱風接連重創台南市造成部分地區淹水、停電後，台南市消防局第三救災救護大隊12日於沿海易淹水區域啟動防汛超前部署，整備船艇、水泵、救生衣等救災裝備，同步調度救災人力，並結合民間團體共同演練，全面提升防汛能量。

第三大隊轄區橫跨台南沿海地帶，包括北門區、學甲區、將軍區與七股區等地，共規劃七處易淹水防災部署點。因沿海地勢低窪，每逢豪雨、颱風期間易積淹水，本次演練結合地理環境說明、水情研判、淹水潛勢圖、弱勢族群分布、避難路線與收容中心位置等重點簡報，並邀集區公所與民間團體共同進行走動式實地演練，強化實戰應變能力。

第三大隊大隊長鄭誌峰指出，面對氣候變遷帶來的極端天氣，平時的超前部署與滾動式調整是關鍵。消防單位將依氣象情資提前進駐高風險區域，必要時配合區公所啟動預防性疏散，將高風險族群優先撤離至安全地點，降低災害風險。

消防局長楊宗林表示，消防局已建置完整防汛計畫與跨單位協作機制，透過平時扎實訓練，強化警消、義消及民間救災力量的整合與默契，讓防救災能量在關鍵時刻發揮最大效益。

市長黃偉哲強調，防汛期間各單位務必持續掌握氣象變化，嚴密執行防災整備，從預警、整備到撤離安置都要做到滴水不漏，守護市民生命與財產安全。