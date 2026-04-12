李四川：這幾天會跟黃國昌接洽　4月底新北藍白合一定有結果

▲國民黨新北市長參選人李四川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／新北報導

針對民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨拋新北藍白合預計4月底前應會有明確結果，國民黨新北市長參選人李四川今（12日）表示，這幾天大概會跟黃國昌接洽，「在4月底我們一定會有一個結果」。至於黃國昌承諾當選百日內替新北29個行政區各解決10個問題，李四川則說，「相信川伯就好了」，因為大概黃要解決的部分，他現在都在解決。

李四川12日上午到中和出席「緬甸新年浴佛祈福活動」並接受媒體聯訪。對於是否藍白合在4月底前會有結果，且是以何種方式進行？李四川說，這幾天大概會跟黃國昌接洽，「我也跟他見過面」，原則一定會整合所有不分黨派的力量，「在4月底我們一定會有一個結果」。

由於黃國昌承諾就任新北市長的100天內會為29個行政區各解決10個問題，也請民眾黨市議員參選人進入議會嚴格監督，如果他做不好就打包走人。媒體詢問李四川，覺得黃國昌做得到嗎？李回應，「相信川伯就好了」，因為大概黃要解決的部分，他現在都在解決，「那我沒有這樣的問題」。

對於國民黨新北市議員呂家愷建議多半一些客廳會或者跟年輕人的座談會，走出同溫層，是否目前有這樣規劃？李四川表示，有一些年輕人回坪林種有機茶，那天他去坪林時有聽聽他們有什麼樣的問題，如果年底他當上新北市長時候會來解決，所以對於年輕的部分，他一定會按照選舉步驟，一定不只所謂的同溫層，所有的年輕的、中年的、高齡的，他都會去接觸。

至於接下來在陸戰上，有無增加包含掃市場在內的公開行程頻率？李四川表示，到選舉還相當的久，但他還沒有參選之前，大概每個禮拜六、禮拜天都陪太太去掃市場，所以一定會按照選舉步驟來進行。