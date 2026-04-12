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鄭習會「歡迎漁農產輸入」　羅友志：這句話值240億新台幣

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前立委鄭麗文近日赴中參與「鄭習會」，中國國家主席習近平一句「非常歡迎台灣的農漁產品，進到中國」，引發關注。媒體人羅友志就在臉書發文直言，這句話的「含金量」不只是政治表態，而是實打實的農漁市場利益。

羅友志在粉專「羅友志 友話直說」發文提到，習近平一句「非常歡迎台灣的農漁產品，進到中國」，外界若只當成一句場面話，恐怕太小看背後價值。他直言，「你猜，這一句話的含金量有多少？」接著以兩岸「農漁貿易」數字分析，從最高13億美元的2019年，到2024年剩不到5億美元，從石斑到鳳梨，「大概有240億新台幣」。

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他直言，以前這些「農金、魚金」，都被國民黨內部的「買辦」、「知中派」牢牢抓住，甚至部分還是這次鄭麗文出發前，讓她團隊「難看」的那些人。他認為，這些基層農漁民原本能依靠的穩定收入，就是斷在這十年、民進黨執政期間，如今由習近平親口講出「歡迎」，等同再度釋出訊號，向這群仰賴出口中國市場的農漁民招手。

羅友志最後把話題拉回選戰，點名「那好，這條路，要找誰？」並列出漁民集中區包括屏東東港、高雄前鎮、蚵仔寮，農民則有彰化社頭、雲林斗六，直言2026就要選舉了，這些地方就是關鍵。他也不滿喊話國民黨中南部地方人士，酸說若還在怕「去中國會沒票啦」，「那，你2026就退選好了。」

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