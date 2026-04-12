人潮擠爆釀悲劇！海地城堡慶典淪踩踏災難　30人喪命驚悚影片曝

Au moins 15 personnes sont mortes ce samedi lors d’une activité touristique réunissant de nombreux jeunes à la Citadelle Henry à Milot selon un bilan provisoire .Selon des témoins ,les victimes ont souffert de problèmes respiratoires .Les autorités n’ont pas encore communiqué… pic.twitter.com/ZxDLyFaI5E— Radio RFM 104.9 (@MARADIOFM) April 12, 2026
記者羅翊宬／綜合報導
海地北部知名世界遺產拉費里埃城堡（Citadelle Laferrière）驚傳踩踏事故，年度慶典湧入大量學生與遊客，卻在入口處發生嚴重推擠，造成至少30人死亡，官方警告死傷恐持續攀升。
根據《路透社》、《天空新聞》，事故發生於當地時間11日，地點位在海地北部的拉費里埃城堡，該處為19世紀初期建造的歷史要塞，同時也是聯合國教科文組織世界遺產與當地最熱門觀光景點之一。
事發時，該處正在舉行年度慶祝活動，大量學生與遊客湧入現場，卻在入口區域因人潮過度集中而引發踩踏意外。海地民防部門主管佩蒂特（Jean Henri Petit）指出，事故發生於城堡入口處，且當時降雨使現場狀況更加混亂，進一步加劇推擠情形。
Haiti ???????? - Cap-Haitien : Drame et décès— Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026
Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une sortie touristique régionale réunissant de nombreux jeunes.
En effet, la foule étant trop nombreuse par rapport à l'environnement,… pic.twitter.com/jpWYIhI2jK
海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）在聲明中透露，現場有許多年輕人參與活動，因此向罹難者家屬致上深切哀悼，「政府將在這段充滿悲痛與巨大苦難的時期提供援助。」
不過，海地當局尚未公布完整死者身分與確切統計，僅確認至少30人罹難，並警告死亡人數仍可能上升。
讀者迴響