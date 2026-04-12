站起來就濕一片！40歲熟女不敢出門　醫揭私密處隱疾

▲門診就有一名40多歲的女性，長期受尿失禁困擾，只要打噴嚏、咳嗽，甚至只是從座位站起便會發生漏尿。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

許多女性在面對產後或更年期帶來的身體變化時，往往因為害羞、不敢開口，選擇隱忍。醫師指出，門診就有一名40多歲的女性，長期受應力性尿失禁困擾，只要打噴嚏、咳嗽，甚至只是從座位站起便會發生漏尿，得長期使用護墊，有時甚至不敢出門，後向醫師求助，才重新回到原本的生活節奏。

同喬泌尿科診所院長曹曜軒則從泌尿專科角度分析，頻尿或輕度漏尿常與產後骨盆底肌群受損，或荷爾蒙變化導致的組織萎縮有關。這類功能性問題若未及時處理，不僅影響生理舒適，更會牽動患者的心理健康與社交生活。

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▲醫師吳詩韻指出，隨著醫療技術演進，治療方式已從傳統的高侵入性手術，轉向低侵入性或非侵入性的療程。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了漏尿問題之外，洲際星和診所醫師吳詩韻也觀察到，30至40歲女性多因產後修復與親密關係尋求協助；而50歲以上族群則多受功能性退化影響。吳詩韻強調，許多女性誤以為這些症狀是「自然老化」的必然過程，但實際上，這些生理變化往往是身體發出的訊號。

吳詩韻指出，隨著醫療技術演進，治療方式已從傳統的高侵入性手術，轉向低侵入性或非侵入性的療程。例如透過陰道雷射刺激組織修復，或利用非侵入性的骨盆底肌訓練設備強化支撐功能。這類療程具備恢復期短、疼痛感低的特性，提升了女性就醫的意願。

吳詩韻呼籲，私密健康管理應視為整體健康的一環，建議女性若出現相關困擾，應尋求專業醫師評估，透過正確的醫療介入與生活習慣調整，找回生活自主權。