醉趁友人昏睡猥褻判刑1年6月又遭民事求償　　台南男被判賠35萬元

▲台南地法院認定吳姓男子趁友人藥後昏睡下手，構成乘機猥褻，須負賠償責任。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



台南吳姓男子趁女性友人服藥後陷入沉睡、意識不清之際，脫去其內衣並以口碰觸其胸部，涉犯乘機猥褻罪，造成被害女子身心受創、長期就醫，請求新台幣90萬元精神慰撫金，台南地院綜合雙方資力、傷害程度等因素後，判決吳男應賠償35萬元及利息，其餘請求駁回。



判決資料指出，兩告雙方原本是朋友關係，於2024年10月7日凌晨相約至吳男位於台南市的住處，當時女性友人因服藥後陷入沉睡、意識昏沉，已喪失性自主能力。吳男卻趁機脫去被害人內衣，並以口碰觸其胸部，造被害人身心受創。台南地院刑事庭先前已就本案判決吳男乘機猥褻罪成立，處有期徒刑1年6月。



被害人主張，事件發生後長期受精神困擾，出現睡眠障礙，必須定期就醫並接受心理諮商，因此提起刑事附帶民事訴訟，要求吳男賠償精神慰撫金90萬元。吳男則坦承刑事責任，表示願意賠償，但認為90萬元過高，希望以20至30萬元為合理範圍。



台南地院法官認為，吳男為滿足自身慾望，罔顧友誼與信任，侵犯被害人性自主權，對其身心造成重大傷害，且在刑事審理過程中一度否認，直到二審才認罪，難認犯後態度良好。



法官認定被害人所受精神痛苦屬實，依侵權行為規定應予賠償，但衡量雙方資力及實際傷害程度後，認為35萬元為合理範圍。最終判決吳男須支付35萬元精神慰撫金，其餘請求則不予准許。判決同時宣告得假執行，但吳男如提供35萬元擔保，可免為假執行。