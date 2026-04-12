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肯德基免費送「無骨雞腿霸」！帶雞腿就能換　17門市限定

▲▼肯德基爆脆無骨雞腿霸 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「爆脆無骨雞腿霸」今搶先開放限時免費試吃。（圖／記者蕭筠攝）

記者彭懷玉／綜合報導

肯德基今（12日）推出新品暖身活動！為迎接4月14日登場的全新主餐，「爆脆無骨雞腿霸」搶先開放限時免費試吃，全台六都17間指定門市於中午11點至12點舉辦「為你去骨」快閃活動，只要帶著任何形式的「有骨雞腿」，即可免費兌換2入新品，消息一出掀起搶吃話題。

▲▼肯德基爆脆無骨雞腿霸 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基爆脆無骨雞腿霸以整塊雞腿肉去骨製成，強調厚實口感與多汁肉質 。（圖／記者蕭筠攝）

此次主打新品「爆脆無骨雞腿霸」，以整塊雞腿肉去骨製成，強調厚實口感與多汁肉質，顛覆傳統雞柳條形式，讓消費者免吐骨頭也能大口享受炸雞。單點價格71元起，2入124元，另有桶裝優惠5送1、8入組等選擇，將於4月14日至5月18日限時開賣。

配合上市前暖身，肯德基特別推出「有骨換無骨」活動，今上午11點至12點於全台17間門市發放兌換券，每人限領1張，可免費兌換2入「爆脆無骨雞腿霸」（市價124元），各店限量約100份，送完為止。

此外，4月14日至27日也將同步推出「全民去骨行動」數位活動，透過手機掃描雞腿參與互動遊戲，完成任務的會員可獲得「買1送1」優惠券，延續新品熱度。

「為你去骨」17家快閃活動門市：
台北：南京東二、承德、內湖
新北：板橋新埔、新莊中港、三重重新二、永和中正
桃園：中壢環中東、桃園大興西
新竹：新竹新豐、新竹中正
台中：台中文心、台中公益
台南：台南東門、台南中華
高雄：高雄站前、鳳山五甲一

▲▼漢堡王推洋蔥圈犇牛堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推洋蔥圈犇牛堡。（圖／業者提供）

另外，漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時販售至今天，提供三層（單點139元、套餐194元）及五層（單點198元、套餐253元）選擇，選用370度火烤純牛肉、起司片交互堆疊，最後覆蓋洋蔥圈再淋上醬汁。機場店、科技廠店、兒童樂園店未販售。

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