鄭習會後中共10項對台新政策　邱臣遠：有助民生經濟都樂觀其成

▲新竹市副市長邱臣遠。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平會面後，中共今（12日）宣布十項促進兩岸措施，包括在堅持九二共識、反對台獨下，支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。對此，民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠表示，只要是對於產業、農產品及各項市場、民生經濟有幫助的事情，他都樂觀其成。

中共在「鄭習會」後送上對台「大禮包」，12日上午10時宣布10項促進兩岸措施，包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利，以及「在堅持『九二共識』、反對『台獨』政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道」。

在中共宣布前，邱臣遠陪民眾黨台北市議員參選人許甫拜票並受訪。媒體詢問，今天國台辦可能會宣布這十項惠台的政策，主要可能針對農產品或兩岸青年交流，覺得這惠台政策，未來新竹市在跟大陸交流中，可以獲得什麼利益？

邱臣遠回應，交流總比交惡好，對話總比對抗好，「只要是對於我們的產業，對於我們的農產品，對於我們各項市場還有民生經濟有幫助的事情，我想我們都樂觀其成」。

媒體也詢問，民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方傳不選新竹縣長，可能留守竹北，是否影響你可能參選該職的動向？邱臣遠回應，尊重鄭朝方個人參選意願。在2024總統大選，民眾黨不管在總統票或政黨票，竹北市都是全國得票率最高的地方，加上過去三年半，新竹市長高虹安與他在新竹市的施政表現備受肯定，也非常多的支持者跟縣民、市民有期待，基於這樣的基礎，不管鄭朝方是否競選連任，不會影響民眾黨的佈局，民眾黨會很負責任地推出最強人選。