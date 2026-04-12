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嬰兒當玩具！麻豆2保母起訴「21次恐怖犯行」曝　踢踹狠揍拋摔

▲ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見，受害家屬痛批「殘忍虐待」，受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 麻豆2名保母虐待11個月大的嬰兒，總計21次惡行令人髮指 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

2025年12月底有家長召開記者會，控訴未滿1歲的孩子在托育期間遭保母不當對待，造成腦出血，且後續共有6位家長提出傷害，當時涉案的2名保母經訊問後被法院裁定羈押禁見。日前台南地檢署偵結，鄭女、張女至少對嬰兒進行21次暴行，依凌虐未滿7歲幼童至重傷等罪嫌起訴。

起訴書指出，鄭女在台南市麻豆區一處民宅登記為托育服務處所，從事在宅居家式托育服務，並擔任負責人，張女則受雇於鄭女，一同照顧幼童。2025年3月1日至同年12月5日期間，2人卻涉嫌對一名年僅11個月大的幼童施暴。

21次犯行泯滅人性 把嬰兒當玩具拋摔踢踹

起訴書陳列的21次犯行中，包括鄭女會抓著幼童的一隻手，懸掛半空中再扔下；'猛力拍打臀部、大腿與頭部；揉捏身體數下；抓著手將幼童拖行2公尺，再以雙手舉起，將其後腦及背部重摔在地墊上；右手掌猛力拍擊下背部3下，再以右手握拳猛力撞擊身體1下；用力打右臉1下，抓起幼童右手臂舉到頭部高度，以此姿勢使其懸空移動，再以右手掌猛力拍打左肩胛骨2下；用右腳踹踢幼童頭部，單手抓住其左臂提起懸空，再猛力放下變換為坐姿。

張女曾在4秒內用力拍打幼童背部8下；右手抓住幼童頭部、左手捏臉，用右手掌猛力連拍背部6下，再以雙手將幼童抓起後再猛力向前丟擲，造成幼童後腦與背部撞擊地墊；解開幼童的裹身外套，拿外套大力甩幼童2下，再蓋住臉部；雙手持外套悶住幼童口鼻並揉壓2下；右手握拳揍腹部4下，在34秒內將幼童抓起，分別從蹲下頭頂等高、腹部、頭部位置等不同高度，4度往下重摔，造成後腦、背部、面部及胸腹等處猛烈撞擊地墊。

張女還會用力甩動幼童；拿被單蒙住幼童臉部，握住頭部用力搓揉，而後將頭部抬高離地並往下推；右腳大力踩踏2下、腳輾胸腹部2下、右手大力揉捻左臉頰、再握拳捶擊咽喉部與左胸共4下；以被子蓋住全身，用右腳大力踢擊右側身體；右腳踹踢腹部3下等等，2名惡毒保母宛如把幼童當作玩具在凌虐。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

▲幼童家長在2025年底召開記者會痛訴2名保母惡行。

幼童視聽力、腦部嚴重減損 2惡劣保母被起訴

直到12月5日，張、鄭發現幼童身體有異常，緊急聯絡幼童母親，將孩子送到麻豆新樓醫院就診，經診斷發現幼童受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血，及腦水腫、右側偏癱、癲癇重積狀態、雙側視網膜出血合併雙側勢力缺損、雙側聽力缺損，至林口長庚醫院進行眼部手術後，受有雙眼玻璃體出血、雙眼白內障、雙眼視網膜分裂，另轉診至成大醫院，診斷出受有受虐性腦損失合併雙側腦部嚴重萎縮之傷勢，因幼童視力、右側肢體、聽力與腦部均有嚴重減損機能情形，已達重傷害程度。

台南地檢署偵結，依成年人故意對兒童犯傷害致重傷、凌虐未滿7歲幼童至重傷等罪嫌起訴這2名冷血的保母。

違規托嬰1人沒領照 6家長提告

而本案在2025年底，該名幼童的母親就出面召開記者會痛訴，鄭女、張女照顧的都是2歲以下兒童，都還不會說話，就是看準這點對他們施暴，「影片真的很慘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。

當時麻豆分局回應，醫院做出兒少通報後警方立即啟動調查，到受托保母做訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。在檢警單位陸續掌握事證後，2人於12月8日被法院裁定羈押禁見，且一共有6位家長提出傷害告訴；社會局則表示2名保母僅有1人有合格登記，另1人未登記，合格保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6名兒童。

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