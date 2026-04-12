埔里福興壘球場投入3千萬升級　暨大女壘拚10月亞洲盃冠軍留南投

▲暨大女壘締造大專聯賽六連霸，取得10月亞洲盃資格。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

亞洲盃女壘賽今年10月在埔里福興球場登場，為提供選手更優質的訓練與比賽場地，南投縣政府已投入3000萬元加速整修場地、希望升級為更完善的國際賽事規格，也期許剛在大專聯賽達成六連霸紀錄的國立暨南大學女壘隊能再為國家爭光、把冠軍留在南投。

暨大校長武東星9日率領女壘校隊教練游佩昀及選手等人到縣府，由球員致贈簽名壘球，並呈獻大專聯賽冠軍獎牌給縣長許淑華，縣府教育處長王淑玲、新聞及行政處長蔡明志，南投縣體育會總幹事洪銘惠，壘球委員會總幹事賴信成等人也到場觀禮。

許淑華表示，暨大女壘隊於114年度大專院校女子壘球聯賽成功擊敗臺灣體育運動大學等強勁對手，也將冠軍獎盃繼續留在南投、創下六連霸成績，同時取得挑戰亞洲盃門票，真的非常不容易。

許淑華指出，亞洲盃女壘賽主場埔里福興壘球場將針對觀眾席、牛棚、球員休息區增建雨遮等設施，「整修完成後，不僅能讓選手擁有地主優勢，也將助力南投持續申辦國際頂尖賽事，讓世界看見南投的運動實力。」她也希望暨大女壘再次領軍，在亞洲盃把冠軍獎盃留在南投，並肯定多位選手們未來希望擔任教練的目標和志向，表示縣府將持續打造更好環境，包括增加運動訓練推展費用、提升體育獎助學金，以及補助參賽經費等，並協助學校建立四級訓練制度，透過跨校合作培育更多優秀選手與教練。

取得2026亞洲盃大學女子壘球代表權的暨大女壘隊，包括應屆畢業生柯夏愛、陳妤軒、葉貴萍、陳喜晏、胡品葳、宜禹靜、王妤藍、馬蕎恩等選手，以及教練林佩君、游佩昀，均將代表中華隊出征。