鳳山警深夜大掃蕩「鎖定毒品熱點」　32警力攔查戰果曝

▲高雄警深夜大掃蕩「鎖定毒品熱點」，32警力攔查一夜。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為遏止酒駕、毒駕問題，鳳山分局於11日晚間規劃執行酒（毒）駕取締專案勤務，針對轄區內曾查獲毒品案件較多的重點路段加強部署，動員警力32名，設置2處路檢點，結合交通及刑事警力同步執行攔查作業。警方表示，一夜查獲酒駕違規3件、公危1件，毒駕則無。

▲▼高雄警深夜大掃蕩「鎖定毒品熱點」，32警力攔查一夜戰果出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局這次專案除持續執行酒駕取締外，也針對毒駕加強查緝，11日晚間動員警力32名，設置2處路檢點，一夜共計查獲酒駕違規3件、公危1件，毒駕則無。

警方表示，路檢攔查所查獲的毒駕案件，多屬以持有毒品成品並施用後駕車的行為，對公共安全危害甚鉅。為有效遏止毒駕問題，除路面攔查外，警方亦將持續向上溯源，強化毒品來源查緝，從源頭打擊，雙管齊下，全面壓制毒品危害。

警方呼籲，依《刑法》第185條之3及《道路交通管理處罰條例》第35條第1項規定，酒（毒）駕行為將面臨高額罰鍰、吊扣或吊銷駕照，甚至負擔刑事責任；如因而致人重傷或死亡，更將面臨重刑處罰。

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