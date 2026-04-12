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恐怖宵夜！永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

記者劉維榛／綜合報導

一名網友表示，最近到永和知名宵夜店「世界豆漿大王」用餐，沒想到竟在托盤上看到一堆蛆不停蠕動，當場嚇壞直呼「已乾嘔一天」，而且盤底還可見沒洗乾淨的殘渣，後續認為店家處理態度也不佳。對此，衛生局將派員稽查，而店家坦承錯誤，是盤子重疊而疏忽清洗，已全面檢查並消毒。

▲▼ 。（圖／yixin4747提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆漿店托盤出現超蛆，讓原PO乾嘔一整天。（圖／yixin4747提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「恐怖宵夜！」一位民眾Threads指控，周五（10日）晚間去永和「世界豆漿大王」用餐，未料驚見托盤上有一堆蛆正在蠕動，讓他當場崩潰又傻眼，「已乾嘔一天！ 恐怖心裡的陰影揮之不去！」

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不僅如此，原PO提供另一段畫面，裝蘿蔔糕的盤子底下也有未洗乾淨的殘渣，而最讓他無法接受的是，店家後續處理態度十分囂張。

影片曝光後，「真的是世界恐怖」、「看來就是有廚餘沾在盤子底下沒洗乾淨…長了蛆，這間真的只有遊客會買，在地人不會吃這間」、「在地老永和人才不吃這家呢」、「15年前曾喝了一杯冰豆漿直接烙賽到虛脫，就再也沒去了」、「天啊，我的愛店，看了頭皮發麻，今天差一點就要過去吃了，天啊…想把以前吃過的都吐出來」。

▲▼ 。（圖／yixin4747提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／yixin4747提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蘿蔔糕的盤子也有未洗乾淨的殘渣。

衛生局將派員稽查　店家：已全面檢查消毒

對此，新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，重點查核業者的病媒防治與器具清潔狀況。一旦發現違規，將責令業者限期改善；若屆期仍未改善，最重可依《食安法》第8條第1項規定，開罰6萬元至2億元不等的罰鍰。

據《東森新聞》報導，曾姓業者回應，推測是盤子疊在一起，清潔人員沒有注意到所致，已將餐費退到客人的電子帳戶裡，同時全面檢查托盤及進行消毒。

＊本文獲得yixin4747授權提供。

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