伊朗手握4大王牌！　專家揭「美伊談判破裂」內幕：他們根本不急

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，左）在巴國首都伊斯蘭馬巴德會見總理夏立夫（Shehbaz Sharif，右）。（圖／翻攝自X／巴基斯坦總理辦公室）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗在巴基斯坦進行的馬拉松式談判，在歷經長達 21 小時的拉鋸後，仍未能達成具體協議。美國國務院前中東談判代表米勒（Aaron David Miller）直言，相較於急於尋求結果的美國，伊朗目前手中「比美國握有更多的籌碼」，因此完全不急於做出讓步。

美國副總統范斯12日召開記者會表示，美伊這次談判流局的主要癥結點在於伊朗仍然拒絕放棄核計畫，不願承諾放棄研發核武。而伊朗方面卻指控，美國「要求過多」，儘管伊朗提出多種方案，但美方的不合理要求阻礙談判進展。

對此，美國國務院前中東談判代表米勒在接受 CNN 訪問時指出，伊朗目前的談判節奏明顯慢於美國。他分析，伊朗目前手握4大籌碼，首先是德黑蘭依舊持有高濃縮鈾；其次是成功將地理環境「武器化」，實質掌控並管理荷莫茲海峽；第三是伊朗政權已在先前的動盪中倖存；最後則是他們展現了足以動搖區域安全與穩定的恐怖能力。

米勒認為，這些籌碼讓伊朗即便面對軍事威脅，依然能在談判桌上保持強硬，甚至寧可冒著再次遭受美、以軍事打擊的風險，也不會在談判中空手而歸。

根據《紐約時報》報導，針對談判破裂的原因，親伊朗政府的保守派分析師格哈基（Ali Gholhaki）在社群媒體上透露，美方在會中提出了多項令德黑蘭無法接受的要求。其中包括：要求伊朗必須「零濃縮鈾」、移出國內近 900 磅的濃縮鈾庫存，以及要求由美國依其條件「主導管理」荷莫茲海峽的安全。

格哈基進一步指出，美方在談判中完全沒有承諾要結束以色列對黎巴嫩的轟炸，這讓伊朗方面深感不滿。他直言，「看來美國人根本不是來談判的！」