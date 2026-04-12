范斯搭機返美！美伊談判21小時未達協議　稱已提出最終方案

▲美國副總統范斯搭機返美。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統范斯12日召開記者會宣布美伊談判未達協議之後，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）搭乘空軍二號飛機，啟程返美。

美伊未達協議 范斯：已提出最終最佳方案

CNN、半島電視台、BBC等報導，范斯在記者會上提到，美方抱持彈性與真誠態度出席會談，雙方進行21小時的談判，進行多次實質討論，但壞消息是未能達成協議，美方清楚劃設紅線，但伊朗選擇不接受美方條件。

范斯稱，美方代表團會在未達協議的狀態下返回美國，但在離開之前，有留下一項非常簡單的方案，也就是最終且最佳的提議，對伊朗是否會接受拭目以待。

范斯也向巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）等人表達謝意，無論談判存在什麼不足，都不是巴基斯坦人的錯。他們做得非常出色，真正努力幫助我們和伊朗彌合分歧。

▲范斯在記者會上表示，美國與伊朗未能達成協議。（圖／路透）

范斯：主要癥結點 伊朗拒放棄核計畫

在記者會上，范斯指出，主要癥結點在於伊朗拒絕放棄核計畫。

范斯提到，「我們需要看到一份明確的承諾，保證他們不會尋求擁有核武，也不會尋求那些能讓他們快速取得核武的工具。問題在於，我們是否看到伊朗做出根本性的承諾，不只是現在、不只是2年後，而是長期都不去研發核武？我們目前還沒看到這一點，但希望未來能看到」。

半島電視台指出，美國尋求的是伊朗承諾永不發展核武。麥克漢納（Mike Hanna）認為，難以從范斯簡短演說中確切瞭解美伊談判發生什麼事，但會談如此之久，表明雙方討論非常實質的問題，美國已摧毀伊朗現階段發展核子計畫的能力，但如今出現轉變，也就是尋求伊朗承諾永遠不發展核計畫，從「停止濃縮鈾」改成「想都別想」，讓談判出現變化。

伊朗稱美方要求不合理 傳無下一輪談判計畫

伊朗官媒則指出，美國「要求過多」是達成協議的一大障礙，主要癥結點在於荷莫茲海峽開放、伊朗濃縮鈾權利以及其他議題，儘管伊朗提出多種方案，但美方的不合理要求阻礙談判進展。

伊朗代表團相關消息人士透露，美國企圖透過談判，索取他們在戰爭期間無法得到的一切，「對於美國在荷莫茲海峽、和平核能以及其他數項議題上所開出的野心勃勃條件，伊朗一概不接受」。

消息人士還提到，美國正在找藉口退出談判，美國人需要這場談判來挽回在國際舞台上丟掉的面子，但不願意降低期望，即便在與伊朗的這場戰爭中已經吃下敗仗陷入僵局，「伊朗目前沒有安排下一輪談判的計畫」。