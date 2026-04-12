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今起連熱3天「飆36度」　辛樂克下午升級強颱

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▲今天到周二多雲到晴，高溫炎熱。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(12日)至周二前天氣穩定，高溫悶熱，周三過後有兩波微弱鋒面，以及東北季風影響，北部及東半部降雨增多。位於關島東南東方海面上的辛樂克中颱持續增強，氣象署表示，辛樂克今天下半天有機會增強為強烈颱風，且強度還會更強，但距離台灣遙遠沒有直接影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，太平洋高壓勢力偏強，鋒面系統在北方活動，今天至周二前，各地為晴到多雲的穩定天氣，氣溫偏高，屬於高溫悶熱型態。周三之後受到兩波微弱鋒面，以及東北季風影響，北部及東半部降雨增多，高溫下降。

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▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢方面，張承傳說明，今天到周二各地為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨；周二午後降雨範圍增多，東北部山區及平地也有午後零星短暫陣雨。

周三有一道微弱鋒面通過，張承傳指出，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫陣雨，竹苗及台東有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周四鋒面離開，風向轉為偏東風，基隆北海岸及東北部有局部短暫陣雨，其餘地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五再有另一道微弱鋒面通過，張承傳分析，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區有零星降雨，其餘地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周六東北季風增強，迎風面地區水氣增多，北部及東半部有局部短暫陣雨；中南部不受影響，為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳表示，今天到周二各地白天溫度偏高，高溫約28至32度，中南部內陸有機會更高，其中台南、屏東今天可能出現局部36度高溫。

周三之後，受微弱鋒面及東北季風影響，周三至周六迎風面雲量增多，北部及東半部高溫略降至25至26度，中南部高溫略降至約29度。低溫變化不大，周六北部低溫約20至21度。

此外，今天到周三，金門、馬祖整天受局部霧或低雲影響能見度；周二晚間至周三清晨，中部以北也有局部霧。

▲▼辛樂克颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲辛樂克颱風路徑。（圖／氣象署提供）

至於颱風動態，張承傳指出，辛樂克颱風今天上午8點位於距離台灣約3000多公里海面上，位置遙遠。上午8點仍為中度颱風，中心最大風速每秒48公尺。今天下半天有機會增強為強烈颱風，強度仍可能持續增強。路徑朝西北方向移動，逐漸轉向北方，距離台灣最近仍有2000多公里，對台灣沒有直接影響，後續多在海面上活動。

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