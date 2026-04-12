　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

▲▼伊朗馬赫沙爾市（Mahshahr）的伊朗最大石化工業區「班達爾伊瑪目石化園區」（The Bandar Imam Petrochemical Complex）遭以色列空襲，可見滾滾濃煙升起。（圖／路透）

▲伊朗石化工業區遭以色列空襲。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐以色列大使肖軍近日在以色列媒體「今日以色列」發表署名文章《鑄劍為犁　守護和平》，強調在中東衝突之中，中國始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

肖軍在文中提到，美國和伊朗8日達成停火安排，以方也表示支持美方停火的決定。中方對此表示歡迎，支持並讚賞巴基斯坦、埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯所作斡旋努力，衷心希望衝突相關方能夠保持克制，通過對話談判妥善化解爭端，盡早恢復海灣和中東地區和平安寧。

肖軍指出，中東是地區國家的中東，也是世界的中東。中東的能源、航道和貿易的開放和安全關乎世界各國切身利益。持續的衝突對世界經濟、金融、能源安全和民眾生活造成嚴重損害，國際社會普遍希望盡早停火止戰，許多國家為此積極奔走斡旋。

▲▼ 伊朗德黑蘭街頭一名警察站崗。（圖／路透）

肖軍提到，4月7日，聯合國安理會表決涉霍爾木茲海峽決議草案，中國投了反對票。中方並非為了反對而反對，而是基於維護地區和國際和平穩定大局採取的負責任舉措。解決霍爾木茲海峽通航問題的根本之策是盡快停火止戰。安理會的行動應著眼於緩局降溫，不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能火上澆油，導致衝突升級。中方的投票立場客觀公正，經得起歷史的檢驗。

肖軍說，中東地區事務紛亂複雜，衝突矛盾此起彼伏，經常有以色列朋友詢問他，「中國站在哪一邊？」答案是，「中國始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。」

肖軍解釋，首先，中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，堅決反對一切違反國際法的行為，致力於維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。這是中國外交的基本原則，不會左右搖擺。

肖軍續指，其次，中國中東政策的基石是推動地區實現和解與和平，在中東從不謀取地緣私利，煽動或支持所謂地緣政治對抗。

肖軍強調，三是中方與中東所有國家均保持友好關係，秉持「幫理不幫親」的理念，從來不會「拉一派、打一派」。中方始終認為，以色列的生存權和合理安全關切應得到充分尊重，同時地區各國主權安全和領土完整都應得到尊重。

肖軍還說，當前局勢仍十分脆弱，但戰爭終會結束，和平終將到來。中國將繼續在全球安全倡議引領下，為緊張局勢「滅火」、為推動停火「鋪路」、為開啓對話「搭橋」，為地區和平穩定、長治久安作出更大貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美伊談崩預兆！　全球陷「搶油大賽」
中方公布「十大對台政策」　民進黨團回應
快訊／撞死2寶爸肇逃！　BMW男羈押禁見
大馬網紅「露奶拜拜」被轟褻瀆！　網還抓包：欺騙神明
李四川：這幾天會跟黃國昌接洽　4月底藍白合一定有結果
學生時代「放學1回憶」不見了　網嘆：很殘忍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘇起：「鄭習會」超越兩岸　釋放「台海局勢不必擔心」訊號

陸釋10大禮包！開放觀光農漁釋善意　賴正鎰：盼恢復陸客旅遊榮景

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　符規定台食品可輸入

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

陸女「人肉走私」244本限制級漫畫當場被抓　下場曝光

河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

「120W超級快充」實測22.5W！賣家辯型號　內行人：一看就有問題

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

蘇起：「鄭習會」超越兩岸　釋放「台海局勢不必擔心」訊號

陸釋10大禮包！開放觀光農漁釋善意　賴正鎰：盼恢復陸客旅遊榮景

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　符規定台食品可輸入

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

陸女「人肉走私」244本限制級漫畫當場被抓　下場曝光

河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

「120W超級快充」實測22.5W！賣家辯型號　內行人：一看就有問題

美國提「3強硬要求」談判破局　親伊朗人士批：根本不是來談的

印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

FAI青少年航空藝術繪畫比賽40年台灣首辦初選　10作品參加決選

滅絕倒數！25年內消失60%　皇帝企鵝正式列入瀕危名單

美伊談崩預兆！全球陷「搶油大賽」　3國瘋搶現貨驚見逆價差

減脂也能吃麥當勞　營養師列「7菜單」引網熱議

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

中國女賽評遭批裙子太短...開大招變「黑衣人」登台反擊

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

三重民宅氣爆！23歲女全身30％燒燙傷　疑使用打火機不慎引燃

鄧紫棋見應援太感動　心跳加速「忘詞惹XD」

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

河南男床底藏200枚金幣！妻翻出當場崩潰

掃244本18禁日漫　陸女入境當場被抓

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

「120W超級快充」實測僅22.5W！賣家辯

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

張敬軒認錯預告赴陸　IG退追阿Sa、容祖兒

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

自帶茅台「喝到廉價味」　竟被服務生調包

「我的飛行同伴」伊朗議長談判帶遇難兒童照

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

更多熱門

相關新聞

伊朗官媒：美方不合理要求阻礙協議達成

伊朗官媒：美方不合理要求阻礙協議達成

美國副總統范斯宣布美伊雙方未達協議，稱伊朗拒絕接受美方條件，將返回美國。伊朗半官方媒體法斯通訊社報導，達成協議的關鍵，在於美國是否改變其「不合理的要求」，而荷莫茲海峽是數個尚未解決的爭議點之一。

伊朗拒絕接受美方條件　范斯：伊朗不棄核

伊朗拒絕接受美方條件　范斯：伊朗不棄核

快訊／范斯將召開記者會

快訊／范斯將召開記者會

伊朗發言人曝「5大談判重點」！

伊朗發言人曝「5大談判重點」！

美油價創3年來單日最大跌幅　分析：距戰前低價仍遠

美油價創3年來單日最大跌幅　分析：距戰前低價仍遠

關鍵字：

中東伊朗美國以色列

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

把握好天氣！　轉雨時間曝

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面