美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

▲伊朗石化工業區遭以色列空襲。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐以色列大使肖軍近日在以色列媒體「今日以色列」發表署名文章《鑄劍為犁 守護和平》，強調在中東衝突之中，中國始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

肖軍在文中提到，美國和伊朗8日達成停火安排，以方也表示支持美方停火的決定。中方對此表示歡迎，支持並讚賞巴基斯坦、埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯所作斡旋努力，衷心希望衝突相關方能夠保持克制，通過對話談判妥善化解爭端，盡早恢復海灣和中東地區和平安寧。

肖軍指出，中東是地區國家的中東，也是世界的中東。中東的能源、航道和貿易的開放和安全關乎世界各國切身利益。持續的衝突對世界經濟、金融、能源安全和民眾生活造成嚴重損害，國際社會普遍希望盡早停火止戰，許多國家為此積極奔走斡旋。

肖軍提到，4月7日，聯合國安理會表決涉霍爾木茲海峽決議草案，中國投了反對票。中方並非為了反對而反對，而是基於維護地區和國際和平穩定大局採取的負責任舉措。解決霍爾木茲海峽通航問題的根本之策是盡快停火止戰。安理會的行動應著眼於緩局降溫，不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能火上澆油，導致衝突升級。中方的投票立場客觀公正，經得起歷史的檢驗。

肖軍說，中東地區事務紛亂複雜，衝突矛盾此起彼伏，經常有以色列朋友詢問他，「中國站在哪一邊？」答案是，「中國始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。」

肖軍解釋，首先，中方堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，堅決反對一切違反國際法的行為，致力於維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。這是中國外交的基本原則，不會左右搖擺。

肖軍續指，其次，中國中東政策的基石是推動地區實現和解與和平，在中東從不謀取地緣私利，煽動或支持所謂地緣政治對抗。

肖軍強調，三是中方與中東所有國家均保持友好關係，秉持「幫理不幫親」的理念，從來不會「拉一派、打一派」。中方始終認為，以色列的生存權和合理安全關切應得到充分尊重，同時地區各國主權安全和領土完整都應得到尊重。

肖軍還說，當前局勢仍十分脆弱，但戰爭終會結束，和平終將到來。中國將繼續在全球安全倡議引領下，為緊張局勢「滅火」、為推動停火「鋪路」、為開啓對話「搭橋」，為地區和平穩定、長治久安作出更大貢獻。