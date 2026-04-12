美伊談判21小時破局！美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

▲美國副總統范斯登上空軍二號，準備從巴基斯坦搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的談判最終破局，未能就伊朗核武、荷莫茲海峽與區域安全達成協議。對此，美國副總統范斯（JD Vance）證實談判未果；而美國前中東談判代表更直言，伊朗「握有比美國更多籌碼」，包括高濃縮鈾與對荷莫茲海峽的掌控，寧可承受美以兩軍未來的攻擊，使談判陷入僵局。

根據《CNN》，這場在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的會談，被視為緩解美伊衝突的關鍵契機，但最終未能突破分歧。范斯表示，伊朗仍未接受美方提出的「最終且最佳方案」，尤其是在放棄核武發展的要求上毫無讓步，導致談判停滯。他也未說明後續是否會重啟協商，僅暗示伊朗仍有機會回頭接受條件。

對此，前美國國務院中東談判代表米勒（Aaron David Miller）分析，伊朗在這場博弈處於相對有利的位置，「他們顯然不急於做出讓步」。他直言，伊朗目前仍握有高濃縮鈾，且已將地理優勢武器化，掌控並影響全球能源命脈的荷莫茲海峽，加上政權穩固，使其具備令人不安的破壞穩定能力，這些都是談判桌上的重要籌碼。

▲11日，伊朗親政府示威者在首都德黑蘭揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）

米勒更認為，伊朗甚至可能願意承擔再次遭到美國或以色列軍事打擊的風險，也不願意空手離開談判桌，顯示其立場強硬且策略明確。

范斯也透露，在和伊朗進行整整21小時的談判期間，他與川普保持「持續且密集」的聯繫，通話次數約為6到12次，並與國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）以及美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）等高層官員即時溝通，強調美方「始終本於善意進行談判」。

另外，就在范斯對外宣布談判破裂後不久，盧比歐與川普被拍到現身佛羅里達州邁阿密終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事現場，兩人神情輕鬆、面帶笑容觀看比賽，與緊繃的國際局勢形成強烈對比，也引發外界對白宮應對態度的關注。