國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為：危險駕駛

▲國道「龜速V.S.超速」引起討論。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

國道常見各類型駕駛，不過龜速、超速，究竟哪一種比較惹人厭？國道公路警察局昨（11）日公布了2件違規案例，其中一件是超速229公里，另一件則是低速行駛72公里，而網友則一面倒怒轟，「龜車應當以危險駕駛處置」。

國道公路警察局昨日公布2件違規案例並說明，一個蹲在內線慢慢逛，一個把車當飛機開。國道公路警察局表示，慢速造成塞車，超速危害生命，不論超慢或超快，「國家攝影師天天都上工」。

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該貼文一出便引起網友討論，多數人均怒轟龜速車，「內線超速我沒意見，內線龜才可惡」、「開229的應該獎勵，開72的應該吊銷駕照」、「72拜託罰重一點好嗎？國道最常被以為塞車的元凶是龜速車，車主自己人生沒什麼重要的事可以做，來浪費別人人生」。

國道公路警察局則提醒超速的主要危害，包含反應時間縮短：當車速提升，駕駛人發現危險時的反應時間與煞車距離皆會倍增，導致發生意外的機率大幅上升；視野範圍變窄：車速越快，駕駛人的視角會變窄（隧道效應），難以察覺兩側竄出的行人、車輛或障礙物。

超速的主要危害還有操控穩定性下降：速度越快，輪胎與地面的抓地力在轉彎或緊急煞車時越差，容易導致車輛失控；事故嚴重度加劇：能量與速度的平方成正比，超速碰撞造成的傷害通常更嚴重，增加致死風險。



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