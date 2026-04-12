　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人錯了！牙刷「直立放」秒成細菌培養皿　一招擺放最正確

日本牙醫建議刷完牙，牙刷不要直立放，避免潮濕導致細菌孳生。（示意圖，photoAC）

▲牙醫建議，刷完牙牙刷不要直立放，避免潮濕導致細菌孳生。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

很多人習慣隨手把牙刷丟進漱口杯或架子站著，但日本牙醫診所院長宮本日出警告，直著放反而會讓水分全積在刷毛底部，讓牙刷變成細菌的豪華別墅，骯髒程度甚至能跟馬桶刷拚個高下。

牙刷潮濕細菌滋生

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本《CBC電視台》報導，日本一間牙醫診所院長宮本日出提醒眾人常犯的錯誤牙刷擺放方式，他表示多數人習慣將牙刷垂直插入架子，可是直立放置容易導致液體垂流至刷毛基部，長期潮濕會引起微生物瘋狂滋生，讓清潔工具淪為馬桶刷等級的髒汙來源。

口腔內細菌密度驚人

其實口腔裡的細菌密度高到嚇人，每1公克牙菌斑就有約1000億個細菌，等級快跟糞便差不多。刷牙時這些牙周病菌、大腸桿菌都會搬家到牙刷上，要是剛好感冒，病毒也可能留在上面造成重複感染。

牙刷使用後要如何擺放？

想讓牙刷乾淨，關鍵在於「乾」。醫生建議刷完牙後先用力甩掉水分，接著把刷毛朝下橫著放，別讓刷毛根部濕答答。如果浴室鏡子起霧，就代表濕氣太重，這種環境最容易養出一堆細菌影響健康。

浴廁乾燥很重要

除了改變擺放姿勢，環境乾燥也很重要。洗完澡記得讓排風扇轉個2到4小時，或開窗通風2到3小時。當然別忘了定時換掉舊牙刷，才能真正保護口腔，不讓病菌有機會在嘴裡開派對。


更多鏡週刊報導
沐浴乳會使孩子發育異常？名醫釋疑 家長選購注意3重點
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食　「國民美食」列頭號殺手
別讓孩子水壺成細菌溫床！　醫提醒：「一摸滑滑的」只用水沖不夠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南部沿海驚見「橘色光束」掠天際！　疑陸發射火箭光跡
正妹女星突自白：7年沒性行為！　淚求救「遭強行注射50針」
首轟即再見彈　林安可站上英雄舞台：終於突破了！
賭王何鴻燊女兒逝世！　家屬悲痛證實
美政府出手！伊朗前副總統兒一家三口被抓
快訊／林安可敲再見全壘打！　旅日首轟出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

開雪隧「只低速限1km」被罰3千！抖音網紅喊冤　網怒：罰剛好

快訊／辛樂克升級強颱　最新路徑曝

年輕人不用LINE！聊天改用「3大APP」爆共鳴：LINE只剩公司群組

一堆人錯了！牙刷「直立放」秒成細菌培養皿　一招擺放最正確

路易十四也愛！法國400年皇室香氛進駐台中　全台最大旗艦店美瘋了

館長喊「台灣茶葉、揉茶技術都是大陸傳來的！」台灣農民怒打臉

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

開雪隧「只低速限1km」被罰3千！抖音網紅喊冤　網怒：罰剛好

快訊／辛樂克升級強颱　最新路徑曝

年輕人不用LINE！聊天改用「3大APP」爆共鳴：LINE只剩公司群組

一堆人錯了！牙刷「直立放」秒成細菌培養皿　一招擺放最正確

路易十四也愛！法國400年皇室香氛進駐台中　全台最大旗艦店美瘋了

館長喊「台灣茶葉、揉茶技術都是大陸傳來的！」台灣農民怒打臉

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

15年系列《約會大作戰》邁完結　新動畫婚紗十香陪伴到最後

蔡詩萍23年前同框張孝全帥照曝光！林書煒認「錯過巔峰」　顏值震驚全網

台中四港同步出擊！20船環保艦隊出海　40分鐘撈295kg垃圾

八點檔男星求婚慘變「被分手」心碎痛哭！　蘇晏霈親揭真實心聲

「鄭習會」成果陸誠意十足　趙建民：鄭麗文讓「九二共識」起死回生

上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

奇異畫面曝！南部沿海驚見橘色光束掠天際　疑大陸發射火箭光跡

田定豐領軍百位頌缽師！　現身台東「百缽齊鳴共振」

《蝙蝠俠》87歲男星過世！侄子是奧斯卡名導諾蘭　悲痛發聲證實噩耗

沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

生活熱門新聞

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

黑色星期四來了！3星座「集體迎暴雨」　壓力、衝突不斷

快訊／辛樂克升級強颱　最新路徑曝

把握好天氣！　轉雨時間曝

放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

更多熱門

相關新聞

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急

雖然蒜香搭配上香腸或美食超級過癮，但餐後揮之不去的口臭卻是社交災難。這股味道其實源自血液與肺部的循環，光刷牙是清不乾淨的。網友激推6種除臭秘方，可從飲食著手讓異味煙消雲散。

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

關鍵字：

牙刷宮本日出鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面