一堆人錯了！牙刷「直立放」秒成細菌培養皿　一招擺放最正確

▲牙醫建議，刷完牙牙刷不要直立放，避免潮濕導致細菌孳生。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

很多人習慣隨手把牙刷丟進漱口杯或架子站著，但日本牙醫診所院長宮本日出警告，直著放反而會讓水分全積在刷毛底部，讓牙刷變成細菌的豪華別墅，骯髒程度甚至能跟馬桶刷拚個高下。

牙刷潮濕細菌滋生

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本《CBC電視台》報導，日本一間牙醫診所院長宮本日出提醒眾人常犯的錯誤牙刷擺放方式，他表示多數人習慣將牙刷垂直插入架子，可是直立放置容易導致液體垂流至刷毛基部，長期潮濕會引起微生物瘋狂滋生，讓清潔工具淪為馬桶刷等級的髒汙來源。

口腔內細菌密度驚人

其實口腔裡的細菌密度高到嚇人，每1公克牙菌斑就有約1000億個細菌，等級快跟糞便差不多。刷牙時這些牙周病菌、大腸桿菌都會搬家到牙刷上，要是剛好感冒，病毒也可能留在上面造成重複感染。

牙刷使用後要如何擺放？

想讓牙刷乾淨，關鍵在於「乾」。醫生建議刷完牙後先用力甩掉水分，接著把刷毛朝下橫著放，別讓刷毛根部濕答答。如果浴室鏡子起霧，就代表濕氣太重，這種環境最容易養出一堆細菌影響健康。

浴廁乾燥很重要

除了改變擺放姿勢，環境乾燥也很重要。洗完澡記得讓排風扇轉個2到4小時，或開窗通風2到3小時。當然別忘了定時換掉舊牙刷，才能真正保護口腔，不讓病菌有機會在嘴裡開派對。



更多鏡週刊報導

沐浴乳會使孩子發育異常？名醫釋疑 家長選購注意3重點

台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手

別讓孩子水壺成細菌溫床！ 醫提醒：「一摸滑滑的」只用水沖不夠