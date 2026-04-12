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批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

▲▼民進黨中國部批評，鄭麗文淪「習辦發言人」，公然接受中共的「一個中國」，輕視台灣主流民意。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中國部 DPP China Affairs）

▲民進黨中國部批評，鄭麗文輕視台灣主流民意。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中國部 DPP China Affairs）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後的中外記者會上，宣稱「沒有門票」、「台灣沒有犧牲任何事」，甚至還自認為會是選舉的「大利多」，更不斷稱讚「習總書記釋出的善意」。民進黨中國部今（12日）表示，鄭麗文的表現好像完全忘了自己是台灣最大在野黨的主席，不僅言必稱「習總書記」，儼然淪為「習辦發言人」，發言內容更高度契合中共的政治論述與敘事，完全背離台灣主流民意。鄭習會結果更可能協助中共混淆國際對台灣立場的看法，嚴重威脅台灣的主權安全。

民進黨中國部分析，鄭麗文對自己在鄭習會的表現洋洋得意，但仔細回顧其訪中過程中的言論，台灣人卻只能感到不寒而慄。第一，鄭習會後「中外記者會」的發言，言必稱「習總書記」多達25次，儼然淪為「習辦發言人」。

民進黨中國部指出，鄭麗文在鄭習會後的中外記者會中，不僅言必稱「習總書記」，在共計約37分鐘的致詞與回應中，提及「習總書記」次數高達25次，平均「每1分半」就要提一次！更引用「習近平金句」達16次之多！完全把自己定位為「習辦發言人」，名符其實成為「中共應聲蟲」。

民進黨中國部認為，鄭麗文不只頻繁引述「習近平金句」、抄滿筆記積極學「習」，更說自己跟習總書記的主張「高度契合」，這是在與高達八成拒絕中共「一中原則」與「一國兩制」的台灣主流民意正面「對撞」、徹底違背。

民進黨中國部批評，稱習近平「正面回應」增加台灣國際空間，完全貼合中共「台灣國際參與須符合一中原則」主張；稱習近平給台灣釋出「重大善意」，卻根本忽視中共威嚇台灣是現在進行式。

第二，致詞內容「精準對齊」習近平核心論述，貼合中共敘事框架。民進黨中國部指出，建構「命運共同體」、「中華民族偉大復興」，直接貼合習近平「人類命運共同體」與「中國夢」。

民進黨中國部說，讚揚習近平「全面脫貧」、「十五五規劃」治理能力，是配合中共「以經促統」的統戰策略；宣稱「台海不會成為外力介入的棋盤」，是貼合中共「反外力介入」宣傳戰；堅持「九二共識」、反對台獨，完全對接中共的政治紅線與期待；解讀「九二共識」是「兩岸各表一中」，是對準國台辦官網「九二共識」定義。

第三，「鸚鵡學舌」附和中共政治敘事，扭曲史觀、配合統戰。民進黨中國部認為，宣布出訪的記者會上，論述幾乎與中方要求完全契合。從堅持「九二共識、反對台獨」，到操作「全世界都奉行一中政策」，甚至是將台海被視為危險區域的責任全部推給「台獨」，完全附和中共的敘事框架。

民進黨中國部表示，鄭麗文在與國台辦主任宋濤會面晚宴中的談話，根據AI比對兩人的講話重點，結果相似度竟高達85%到90%！堂堂百年大黨黨主席，卻只會對中共官員鸚鵡學舌，令人高度遺憾。

民進黨中國部指出，鄭麗文祭拜中山陵時，把孫中山理念跟習近平「民族復興」高度連結，就是要配合中共年度統戰工作「紀念孫中山先生誕辰160週年」；又在演講時批評日本高達11次，操弄「仇日」民族情緒，迎合目前中日對立的氣氛。

民進黨中國部強調，事實上，習近平不僅明確定義「九二共識」就是「兩岸同屬一中、共謀統一」，還說「不放棄對台使用武力」，要推動「一國兩制台灣方案」，結果台灣最大在野黨主席，卻跑去說跟習近平「心靈契合」、自甘淪落為中共的統戰棋子與「傳聲筒」，如果這還不算「矮化主權、出賣國家、消滅中華民國」，到底什麼才算？

民進黨中國部嚴正表示，「習鄭會」試圖用「虛假和平」包裝中共的「戰爭威脅」、用「中華民族」操作「台灣是中國的一部分」漫天謊言，也試圖用「和平框架」與引誘台灣放棄國家主權與尊嚴，更想藉由「九二共識、反對台獨」的政治語言，把台灣鎖進「國際不挺、孤立無援」的陷阱。對於中共的政治前提和統戰陰謀，台灣主流民意早已多次表達強烈反對！無論是鄭麗文或國民黨，都無法代表台灣民意，試圖破壞台灣民主自由現狀的圖謀也不會成功！

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