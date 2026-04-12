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新北男不滿貨車遭拖吊　持剪刀作勢攻擊、嗆警流氓！20警力來了

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區昨（11日）晚間，一名43歲梅姓男子不滿小貨車違規停車遭拖吊，竟手持尖銳剪刀從鐵工廠衝出，攔阻拖吊車離去並作勢攻擊執勤員警與司機。執勤員警見狀解釋違規車掛上滑輪、貼上封條上架不能放行，梅男仍情緒激動嗆「怎樣！你流氓」，轄區警方出動快打部隊到場，以現行犯將梅男制伏壓制，全案依妨害公務及恐嚇罪究辦。

▼梅男的小貨車違停被拖吊，持利剪（紅圈）怒嗆遭警逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼梅男的小貨車違停被拖吊，持利剪怒嗆遭警逮捕，警方查扣犯罪用剪刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間6時許，執行拖吊勤務的黃姓警員搭乘由46歲邱姓司機駕駛的拖吊車，巡經興南路三段時，發現梅姓男子的小貨車違規停車。員警隨即依規定進行拍照採證，並由拖吊人員邱男將車上架、貼上封條，準備依程序拖離現場。

就在拖吊車正要起步之際，梅男突然手持一把尖銳剪刀，激動地從一旁的鐵工廠內衝出。他不僅大聲咆哮要求拖吊車司機邱男立即將車放下返還，甚至揮舞手中的剪刀作勢攻擊，員警立即解釋拖吊作業流程，當違規車掛上滑輪、貼上封條上架就不能放行。

梅男不聽解釋仍情緒激動、怒氣未消對拖吊車司機怒嗆「怎樣！你流氓」，黃姓警員呼叫轄區警力支援，並在支援快到部隊20名警力抵達後，將梅男制伏逮捕並查扣剪刀，訊後依妨害公務罪及恐嚇罪，移請新北地方檢察署偵辦。

▼警方查扣犯罪用剪刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼梅男的小貨車違停被拖吊，持利剪怒嗆遭警逮捕，警方查扣犯罪用剪刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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