邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

▲國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」進入尾聲，在結束大陸行之前，她特別指定前往中關村科技園區參訪。對此，前立委邱毅12日表示，鄭麗文目睹了學生和機器人的球賽，並體驗了學生科研創新成果，她不禁嘖嘖稱奇；邱毅怒轟台積電董事長魏哲家先前批評大陸機器人是完全謬誤，「魏哲家在台灣被吹捧過頭，淺薄的都飄了」。

邱毅表示，鄭麗文主動要求了兩個節目，而且參觀以後，大讚「不虛此行」。第一個節目是到清華大學附屬中學，這是以科技教育著稱的中學，鄭麗文要看的主要是AI教育。

邱毅說，當鄭麗文目睹了學生和機器人的球賽，並體驗了學生科研創新成果，她嘖嘖稱奇。前些日子，台積電魏哲家董事長批評大陸機器人，指如宇樹所開發的機器人，只會跳來跳去的蹦跳「有看頭，沒作用」，這是完全謬誤的說法。

邱毅指出，英國首相施凱爾到大陸訪問，指明要看的就是宇樹機器人，鄭麗文到清華附屬中學，就看到AI教育融合國際視野，中國文化底蘊，未來發展趨勢，哪裡只是跳來跳去的機器人，「魏哲家在台灣被吹捧過頭，淺薄的都飄了」。

邱毅說，第二個節目就是中關村。鄭麗文到中關村和青年創業家座談後，她感慨的說這是全球最強大腦的結合，接著她舉了個例子，當年比爾蓋茨把微軟研發中心設在英國劍橋，比爾蓋茨說「全球最強大腦在劍橋」；而鄭麗文說，現在她要改一改，中國已經超越英國，清華也超越了劍橋。

▼國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

