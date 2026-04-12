　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

▲▼國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文「2026和平之旅」進入尾聲，在結束大陸行之前，她特別指定前往中關村科技園區參訪。對此，前立委邱毅12日表示，鄭麗文目睹了學生和機器人的球賽，並體驗了學生科研創新成果，她不禁嘖嘖稱奇；邱毅怒轟台積電董事長魏哲家先前批評大陸機器人是完全謬誤，「魏哲家在台灣被吹捧過頭，淺薄的都飄了」。

邱毅表示，鄭麗文主動要求了兩個節目，而且參觀以後，大讚「不虛此行」。第一個節目是到清華大學附屬中學，這是以科技教育著稱的中學，鄭麗文要看的主要是AI教育。

邱毅說，當鄭麗文目睹了學生和機器人的球賽，並體驗了學生科研創新成果，她嘖嘖稱奇。前些日子，台積電魏哲家董事長批評大陸機器人，指如宇樹所開發的機器人，只會跳來跳去的蹦跳「有看頭，沒作用」，這是完全謬誤的說法。

邱毅指出，英國首相施凱爾到大陸訪問，指明要看的就是宇樹機器人，鄭麗文到清華附屬中學，就看到AI教育融合國際視野，中國文化底蘊，未來發展趨勢，哪裡只是跳來跳去的機器人，「魏哲家在台灣被吹捧過頭，淺薄的都飄了」。

邱毅說，第二個節目就是中關村。鄭麗文到中關村和青年創業家座談後，她感慨的說這是全球最強大腦的結合，接著她舉了個例子，當年比爾蓋茨把微軟研發中心設在英國劍橋，比爾蓋茨說「全球最強大腦在劍橋」；而鄭麗文說，現在她要改一改，中國已經超越英國，清華也超越了劍橋。

▼國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成
江語晨《浪姐》崩潰大哭！錄一半遭「前夫突襲搶撫養權」
當兵回憶沒了！　國軍軍歌比賽喊停
快訊／陸宣布10項對台政策！
伊朗拒絕接受美方條件！　范斯曝主要癥結點
林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

「國家間不對話往往走向衝突」！前美軍上將評台灣軍演：次數不夠

蕭美琴：沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓　換取真正的和平

習近平鄭習會閉門稱中國人不打中國人！　陸10時釋十項惠台政策

軍購預算1.25兆卡關　谷立言樂觀：多數民意支持「最終會通過」

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心撿回來

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

「國家間不對話往往走向衝突」！前美軍上將評台灣軍演：次數不夠

蕭美琴：沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓　換取真正的和平

習近平鄭習會閉門稱中國人不打中國人！　陸10時釋十項惠台政策

軍購預算1.25兆卡關　谷立言樂觀：多數民意支持「最終會通過」

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心撿回來

美伊談判21小時破局！美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

今起連熱3天「飆36度」　辛樂克下午升級強颱

「野獸」林志傑最終謝幕戰靴曝光　Kobe、馬年特製款雙細節有巧思

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈！全台剩士林店一家

伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

好消息！鋒面帶來豐沛雨量　德基水庫蓄水率突破7成

接到大谷本季主場首轟球　19歲少年暖心：這顆要送給弟弟

張淑芬身分遭盜「朋友差點捐錢」！台積電不忍了　派打詐部隊出擊

新北男不滿貨車遭拖吊　持剪刀作勢攻擊、嗆警流氓！20警力來了

【門沒關快逃啊XD】2寶聽到媽媽叫還跑更快　結果兒子撿道具被包夾

政治熱門新聞

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

談1.25兆軍購預算　谷立言樂觀：會過

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

南韓改了　電子入境卡系統更新

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入　黃國昌：北院應說明清楚

更多熱門

相關新聞

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

前立委邱毅日前指控，每逢大選，綠營有立委跟台商要錢，「赴中國要求吃喝招待、前往夜總會」，甚至「逼台商認養綠營官員小三」。對此，民進黨今（11日）回應指出，請他把話講清楚，是本黨哪一位立委議員赴中國要求台商招待、前往夜總會？甚至要求台商認養小三？只要能提出事證，本黨立即調查絕不包庇，但若講不出來，指控完全子虛烏惡意造謠，就請邱毅就立刻公開道歉！

陸委會批和平框架是統一框架　鄭麗文：放輕鬆

陸委會批和平框架是統一框架　鄭麗文：放輕鬆

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

鄭麗文中山陵致詞哽咽　邱毅讚令人動容：引起多少兩岸人民共鳴

國台辦：鄭麗文訪問團順應兩岸要和平交流民意

國台辦：鄭麗文訪問團順應兩岸要和平交流民意

槓上金溥聰！　邱毅正式告發「涉強制罪、恐嚇罪」

槓上金溥聰！　邱毅正式告發「涉強制罪、恐嚇罪」

關鍵字：

標籤:鄭麗文中關村AI教育大陸科技邱毅

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

把握好天氣！　轉雨時間曝

「明明不鹹卻爆鈉」食物Top12！營養師驚揭冠軍：吃一碗額度歸零

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面