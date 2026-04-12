伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

▲圖為巴基斯坦總理夏立夫（右）與伊朗國會議長卡利巴夫（左）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統范斯宣布美伊雙方未達協議，稱伊朗拒絕接受美方條件，將返回美國。伊朗半官方媒體法斯通訊社報導，達成協議的關鍵，在於美國是否改變其「不合理的要求」，而荷莫茲海峽是數個尚未解決的爭議點之一。

半島電視台引述法斯通訊社指出，雙方專家正致力於尋求共識，且巴基斯坦調解人正努力化解分歧，並試圖拉近雙方意見，目前雙方談判團隊都已暫時退場，以便與各自專家團隊商討提案草案，一旦這些草案準備就緒，談判就會重新展開。

伊朗官媒表示，美國「要求過多」是達成協議的一大障礙，主要癥結點在於荷莫茲海峽開放、伊朗濃縮鈾權利以及其他議題，儘管伊朗提出多種方案，但美方的不合理要求阻礙談判進展。

伊朗代表團相關消息人士透露，美國企圖透過談判，索取他們在戰爭期間無法得到的一切，「對於美國在荷莫茲海峽、和平核能以及其他數項議題上所開出的野心勃勃條件，伊朗一概不接受」。

由於美伊未達成協議，這場中東戰火的未來依舊充滿變數。CNN指出，如今的狀況為停火協議蒙上陰影，若伊朗不承諾重啟荷莫茲海峽，全球能源供應將持續受到衝擊。

美國總統川普在停火生效前曾放話，如果伊朗不達成協議，伊朗整個文明將會滅亡，目前還不清楚他是否有意願重啟一場美國人極力反對、且他宣稱美國已經打贏的戰爭。

范斯在這場記者會上並未說明談判陷入僵局後接下來會發生什麼事，暗示伊朗仍可接受美國的最終且最優提議。在此之際，川普還稱，他不在乎談判結果如何，「是否達成協議對我來說無關緊要」。