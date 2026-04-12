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高雄男150元買蒜頭差點噴掉60萬！警郵聯手阻詐保住積蓄

▲▼莊姓老翁日前在網路上花150元的買蒜頭一箱，不料卻陷入詐騙集團陷阱，差點付60萬元的報關費，所幸在郵局行員與警方的機警合作下，成功攔截騙局。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲莊姓老翁（右）日前在網路上花150元的買蒜頭一箱，不料卻陷入詐騙集團陷阱，差點付60萬元的報關費。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區發生一起驚險的網購詐騙案！一名66歲莊姓老翁日前在網路上花150元的購買本土蒜頭一箱，不料卻陷入詐騙集團陷阱。對方誆稱貨物因資料有誤遭海關查扣，恐嚇其須支付60萬元的「報關處理費」，否則將面臨求償。莊翁一時心慌，差點將帳戶內所有的養老金匯出，所幸在郵局行員與警方的機警合作下，成功攔截騙局。

據了解，莊翁於10日上午9時許前往旗津區中洲三路郵局，神情慌張地操作ATM。詐騙集團起初要求匯款60萬元，但因金額過大觸動限額機制導致失敗；歹徒見狀隨即改變策略，要求莊翁以「小額多次」方式，每次匯款1萬元進行轉帳，試圖規避金融機構監控。

行員見莊翁邊接聽電話邊操作ATM，且神情極度不安，隨即通報鼓山分局旗津分駐所。警員王鴻堯獲報趕抵現場，莊翁向警方訴說，自己只是買了150元的蒜頭，卻被告知貨物卡在海關，若不付60萬元就會惹上官司。

▲▼莊姓老翁日前在網路上花150元的買蒜頭一箱，不料卻陷入詐騙集團陷阱，差點付60萬元的報關費，所幸在郵局行員與警方的機警合作下，成功攔截騙局。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方聽聞後，當場指出這是典型的網購與跨境報關詐騙。員警向莊翁表示，買本土蒜頭不需經過海關報關，且150元的商品，根本不可能會有60萬元的報關費，這完全是利用民眾恐慌心理所設下的陷阱。在警方耐心解說並協助封鎖詐騙帳號後，莊翁才如夢似醒，驚覺自己差點親手送走辛苦存下的養老金，頻頻向警方與行員道謝。

警方呼籲民眾，詐騙集團常利用民眾對網購流程或進出口規定不熟悉的弱點進行威脅。若接到陌生訊息要求匯款、操作ATM，或宣稱貨物遭查扣需繳交高額費用時，務必秉持「一聽、二掛、三查證」的原則，立即撥打165反詐騙專線或110報案電話，切勿輕易交付財物，以免造成無法挽回的損失。

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