律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城等弊案，一審遭判刑17年、褫奪公權6年；台北地方法院近日也公布判決書，多達391頁。對此，律師廖國翔看完判決書後表示，柯文哲最常用的騙錢招式原來是「裝窮」，裡面只有力積電董事長黃崇仁最聰明，知道柯文哲是在裝窮，後來隨便打發柯文哲，沒被柯文哲騙到錢，難怪大家說相信黃董，年底就懂。

廖國翔透過臉書粉絲專頁「TaiwanDreamer」表示，柯文哲最常用的騙錢招式原來是「裝窮」。他說，投票前一天還要小草一人抖200元，韭菜割好割滿，後來才發現那時候政治獻金專戶裡面還有6000多萬，還不算洗去木可的3000多萬，以及洗去柯文哲帳戶的450萬。

廖國翔指出，柯文哲還有民眾黨到現在始終沒告訴大家，為什麼政治獻金專戶的錢多到用不完，卻還要在投票前叫小草一人抖200？除了死愛錢割韭菜之外，他想不到任何其他理由。

廖國翔整理出柯文哲、民眾黨是怎麼裝窮跟小草、金主要錢：第一，是透過「募款網頁文宣」，在「以木可公司侵占KP小物募款所得之柯文哲政治獻金」段落提到，「木可公司網路商店所刊登之關於第三波募款小物之競選宣傳文章，以及相關宣傳網頁上，均明載『柯文哲第三波募款小物』、『捐款』、『斗內』……『選舉終究需要很多錢』、『選舉還是需要不少花費』等文字。」

第二，廖國翔指出，證人周俊吉證述，「邱佩琳在2、3年前某個很多人的飯局場合，曾在飯局上有向同桌的人說：民眾黨很窮、希望大家幫幫忙等語……」。第三，證人周王美文於偵查中證述，「……邱佩琳跟我碰面聊天時跟我提過2、3次：民眾黨很辛苦、希望我幫忙等語，當時我知道邱佩琳的意思就是想要幫民眾黨募款、尋求經費……」。

第四，證人謝明珠證述，「柯文哲跟我說他當黨主席有職務捐150萬元，但他沒有錢，看我能不能幫忙募款……」、「……所以我就問東森的總經理徐瑞勇，問他能不能幫忙，我跟他說柯文哲很可憐，都沒有錢，他的職務捐是150萬元可不可以幫忙……」。

另外，證人林命群證述，「111年底之地方選舉民眾黨很多人出來選，但柯文哲不擅長募款，所以她（指邱佩琳）壓力很大，因為她要幫忙募款……」；證人邱復生證述，「那柯文哲要如何整合自己的粉絲數與民眾黨其他立委的粉絲數，才能有更大的力量，因為柯文哲也沒錢，所以最好的方式就是利用網路政黨、智慧政黨來宣傳」。

廖國翔指出，證人黃崇仁證述，「……（柯文哲若只有在會談中提及：民眾黨辦公室之後要搬到台玻大樓等語，為何你會認為柯文哲是暗示需要經費？）因為眾所周知，柯文哲很會裝民眾黨缺錢，他向我說民眾黨辦公室之後要搬到台玻大樓這些話，一定就是希望我贊助他們辦公室相關經費的意思……」。

總體而言，廖國翔說，看來裡面只有黃崇仁最聰明，知道柯文哲是在裝窮，後來隨便打發柯文哲，沒被柯文哲騙到錢，難怪大家說相信黃董，年底就懂。