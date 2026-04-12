戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

▲陸軍成功嶺軍歌競賽。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

記者蘇靖宸／台北報導

國軍軍歌競賽是志願役與義務役共同回憶，但傳出這項維持數十年的活動將落幕。國防部近日證實，將採「不做形式驗收」的原則，由各級部隊在不影響戰演訓任務前提下，結合各項集會與政訓活動時機教唱。

1950至1960年代正值冷戰高峰期，國軍藉由軍歌競賽中音量宏亮、步伐一致的評分標準，來磨練團體的絕對服從，《夜襲》、《九條好漢在一班》、《我有一支槍》等，就是在那個年代由「國防部軍歌創作小組」所創作出來的經典歌曲。

進入1970與1980年代，台灣面臨外交上的重大轉折，出現大量愛國歌曲。隨著國家民主化與國防現代化，軍歌的主旋律逐漸由「政治宣傳」轉向「軍人魂」的形塑，歌詞開始強調土地情感、官兵情誼與對職務的專業榮譽，甚至近期又有更多創意形式的展現，讓這項比賽越顯多元。只是，三軍在籌辦軍歌競賽上花費不少心力，使官兵也頗有微詞，近期傳出國防部有意取消這維持數十年的傳統。

對此，國防部證實，軍歌教唱有助於振奮軍心士氣，昂揚部隊戰志；惟軍歌推廣將採不做形式驗收之原則，由各級部隊在不影響戰演訓任務前提下，結合各項集會與政訓活動時機教唱。