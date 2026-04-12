　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　支持金廈共用新機場

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲「 鄭習會」會後，陸方宣布對台「大禮包」 。（圖／翻攝 新華社）

記者 陳冠宇、任以芳／北京-台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，為期6天的「2026和平之旅」今（12）日落幕。鄭麗文返台之際，陸方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場等共十條政策措施。

鄭麗文一行將於今日13時55分，搭乘中國國際航空CA189班機，由北京返回台北。中共中央台辦（大陸國台辦）上午10時宣布前述消息時，鄭麗文正準備參觀小米汽車工廠。

《新華社》以快訊形式發佈，中台辦宣布，應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席併發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向。為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，經商有關部門，中共中央台辦受權發佈如下政策措施：

一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人游試點（自由行）。

▲▼ 「鄭習會」少了一點紅 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文轉述習近平在「鄭習會」午宴談話，「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」（圖／記者陳冠宇攝）

此前，鄭麗文與中共中央總書記習近平10日舉行歷史性「鄭習會」，隨後官媒《新華社》報導習近平在會上全文講話。其中，習近平針對兩岸關係發展四點意見，特地提到「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶；國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。」

鄭麗文在「鄭習會」後中外記者會也證實，在北京人民大會堂與習近平午宴，她轉述習近平席間特地提及台灣的農漁產品，並且當面說「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」

如今，習近平的談話，以及大陸國家發改委主任鄭柵潔當天罕見出席「鄭習會」，都是在為兩岸僵局釋出積極「經貿」訊號。隨著「鄭習會」順利舉行後，國共關係並未落幕，而是打開新一扇交流之窗，預料中台辦釋出「對台十項促進兩岸交流合作政策措施」不會是第一次，大陸方面「短中期」將繼續對台釋出涉及民生紅利與細部政策措施規範，就看賴政府如何接招。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成
江語晨《浪姐》崩潰大哭！錄一半遭「前夫突襲搶撫養權」
當兵回憶沒了！　國軍軍歌比賽喊停
快訊／陸宣布10項對台政策！
伊朗拒絕接受美方條件！　范斯曝主要癥結點
林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　支持金廈共用新機場

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

陸女「人肉走私」244本限制級漫畫當場被抓　下場曝光

河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

「120W超級快充」實測22.5W！賣家辯型號　內行人：一看就有問題

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　支持金廈共用新機場

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

陸女「人肉走私」244本限制級漫畫當場被抓　下場曝光

河南尪腦出血「床底藏200枚金幣」！妻一翻出當場崩潰

「120W超級快充」實測22.5W！賣家辯型號　內行人：一看就有問題

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

張敬軒認錯預告赴陸「見證國家繁榮」　IG退追阿Sa、容祖兒等千人

「福建艦」挑戰全甲板放飛　陸專家：今年有望「三航母」協同演練

美伊談判21小時破局！美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

今起連熱3天「飆36度」　辛樂克下午升級強颱

「野獸」林志傑最終謝幕戰靴曝光　Kobe、馬年特製款雙細節有巧思

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈！全台剩士林店一家

伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

好消息！鋒面帶來豐沛雨量　德基水庫蓄水率突破7成

接到大谷本季主場首轟球　19歲少年暖心：這顆要送給弟弟

張淑芬身分遭盜「朋友差點捐錢」！台積電不忍了　派打詐部隊出擊

新北男不滿貨車遭拖吊　持剪刀作勢攻擊、嗆警流氓！20警力來了

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

河南男床底藏200枚金幣！妻翻出當場崩潰

掃244本18禁日漫　陸女入境當場被抓

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

「120W超級快充」實測僅22.5W！賣家辯

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

張敬軒認錯預告赴陸　IG退追阿Sa、容祖兒

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

「我的飛行同伴」伊朗議長談判帶遇難兒童照

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

陸軍事專家：「福建艦」今年有望「三航母」協同演練

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

更多熱門

相關新聞

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

針對國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後的中外記者會上，宣稱「沒有門票」、「台灣沒有犧牲任何事」，甚至還自認為會是選舉的「大利多」，更不斷稱讚「習總書記釋出的善意」。民進黨中國部今（12日）表示，鄭麗文的表現好像完全忘了自己是台灣最大在野黨的主席，不僅言必稱「習總書記」，儼然淪為「習辦發言人」，發言內容更高度契合中共的政治論述與敘事，完全背離台灣主流民意。鄭習會結果更可能協助中共混淆國際對台灣立場的看法，嚴重威脅台灣的主權安全。

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

鄭麗文逛故宮陸民眾超興奮　「她心裡裝著對祖國情感」

鄭麗文逛故宮陸民眾超興奮　「她心裡裝著對祖國情感」

關鍵字：

鄭習會惠台十條兩岸交流農漁產品和平之旅

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

把握好天氣！　轉雨時間曝

「明明不鹹卻爆鈉」食物Top12！營養師驚揭冠軍：吃一碗額度歸零

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面