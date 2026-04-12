快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　支持金廈共用新機場

▲「 鄭習會」會後，陸方宣布對台「大禮包」 。（圖／翻攝 新華社）

記者 陳冠宇、任以芳／北京-台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，為期6天的「2026和平之旅」今（12）日落幕。鄭麗文返台之際，陸方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場等共十條政策措施。

鄭麗文一行將於今日13時55分，搭乘中國國際航空CA189班機，由北京返回台北。中共中央台辦（大陸國台辦）上午10時宣布前述消息時，鄭麗文正準備參觀小米汽車工廠。

《新華社》以快訊形式發佈，中台辦宣布，應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席併發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向。為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，經商有關部門，中共中央台辦受權發佈如下政策措施：

一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人游試點（自由行）。

▲鄭麗文轉述習近平在「鄭習會」午宴談話，「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」（圖／記者陳冠宇攝）

此前，鄭麗文與中共中央總書記習近平10日舉行歷史性「鄭習會」，隨後官媒《新華社》報導習近平在會上全文講話。其中，習近平針對兩岸關係發展四點意見，特地提到「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶；國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。」

鄭麗文在「鄭習會」後中外記者會也證實，在北京人民大會堂與習近平午宴，她轉述習近平席間特地提及台灣的農漁產品，並且當面說「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」

如今，習近平的談話，以及大陸國家發改委主任鄭柵潔當天罕見出席「鄭習會」，都是在為兩岸僵局釋出積極「經貿」訊號。隨著「鄭習會」順利舉行後，國共關係並未落幕，而是打開新一扇交流之窗，預料中台辦釋出「對台十項促進兩岸交流合作政策措施」不會是第一次，大陸方面「短中期」將繼續對台釋出涉及民生紅利與細部政策措施規範，就看賴政府如何接招。