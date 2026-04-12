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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓　換取真正的和平

▲▼ 總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-蕭美琴。（圖／記者黃克翔攝）

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受媒體訪問時，再次表達美國對台灣國防自主與產業發展的支持。對此，副總統蕭美琴12日表示，回顧人類的歷史，從來沒有任何一個國家，能夠靠著放棄國防、妥協退讓，來換取真正的和平。和平從不會從天上掉下來，更不能依賴他人的善意施捨；真正的和平，必須建立在擁有守護自己的實力之上。

蕭美琴指出，當前威權主義的擴張是不爭的事實，如果我們在此刻弱化自己，不僅會讓在前線守護家園的國軍弟兄姐妹失去後盾，更會讓國際社會質疑我們自我防衛的決心。

蕭美琴說，許多人會問，這是不是只是單純的「花錢買武器」？其實它更是一項「投資台灣未來」的重大戰略，正如谷立言在訪談中所觀察到的，台灣社會對於自主國防的信心有顯著的提升。她強調，透過這筆預算，台美長期的安全合作即將迎來關鍵的轉型。我們跟美國的防衛裝備合作模式，已從過去的買售關係，轉型為合作開發與在地生產的夥伴關係。

蕭美琴表示，在美方的推動與信任下，我們不僅成為美國海外唯一的無人機認證點，許多本土企業更透過跨國技術授權，成功打入全球軍工關鍵零組件的市場。這也代表，國防投資將成為帶動台灣工業多元應用的強大引擎，並為台灣的國防產業開啟嶄新時代，讓國防自主的能量，實質轉化為民間經濟成長的動力。這不僅是一條全新的路徑，更是落實「全社會防衛韌性」最堅實的基礎。

蕭美琴期盼，朝野政黨能夠在國安議題上凝聚共識，讓行政院版的國防特別條例與預算能順利推進。面對國家安全，我們是一家人，我們都在同一條船上，沒有分化與內耗的本錢。 她認為，只要團結一致、並肩同行，一定能厚植台灣的實力，確保我們長遠的繁榮、和平與自由，願台灣平安，願民主堅韌。

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