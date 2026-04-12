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中華郵政集郵品竟遭陸列違禁品　426件遭中國海關退運或銷毀

▲▼中華郵政1月5日起發行114年郵票冊。（圖／翻攝i集郵網站）

▲中華郵政集郵品因出現「中華民國郵票」字樣，遭中國海關退運或銷毀。（資料圖／翻攝i集郵網站）

記者李姿慧／台北報導

近日傳出多起大陸民眾訂購中華郵政的集郵票品，卻遭中國大陸海關視為「違禁品」扣留、退貨甚至銷毀。中華郵政公司證實，因郵票含有「中華民國郵票」字樣，中國海關認定為「禁止進境物品」要求選擇退運或銷毀，去年迄今i集郵網購刷銀聯卡退貨和取消訂單共426件，金額約34.8萬元。

中華郵政的郵票和集郵商品竟遭中國大陸海關認定為違禁品，近日中華郵政提醒購買集郵品的消費者在下訂前，務必先行查明大陸相關進口規定。公告內容指出：「頃獲中國郵政通知，大陸海關為因應2016年4月8日實施跨境電子商務零售進口新稅制，同步調整行郵稅稅率影響，將加強進口郵包之查驗力道。為維護權益，下訂前請先查明相關規定。」

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中華郵政集郵處說明，近日大陸顧客屢次反映訂購本公司集郵票品遭海關查驗扣留，係因郵票含有「中華民國郵票」字樣，屬於《中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法》規定之禁止進境物品，中國海關要求選擇退運或銷毀。

中華郵政公司表示，為維大陸地區民眾網購權益，i集郵已有公告提醒大陸海關為因應2016年4月8日實施跨境電子商務零售進口新稅制，並同步調整行郵稅稅率影響，將加強進口郵包之查驗力道。

根據中華郵政統計，去年(114年)i集郵網購刷銀聯卡退貨包含知悉相關規定取消訂單共279件，金額總計26萬1,626元。其中173件為中國海關退運，金額總計17萬3,245元。

另今年(115年)至4月9日，銀聯卡退貨訂單共147件，金額總計8萬7,279元，其中約30件為中國海關退運金額總計5萬8,965元。

總計去年迄今年4月9日止，已有426件大陸民眾透過i集郵網購集郵品卡關，總計金額共34萬8905元。

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