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伊朗發言人曝「談判細節」！　5大重點一次看：戰爭賠款、核問題

▲▼伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）。（圖／Esmaeil Baqaei）

▲伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）。（圖／Esmaeil Baqaei）

記者王佩翊／編譯

隨著美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判，伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）於社群平台X上詳細披露了這場馬拉松式談判的進度。巴蓋指出，伊朗代表團經歷了「極其忙碌且漫長的一天」，雙方談判內容廣泛，包含荷莫茲海峽、核問題、戰爭賠款，且目前正處於密集交換訊息的關鍵階段。

巴蓋在聲明中表示，在巴基斯坦的積極斡旋下，這場密集的談判自11日早晨便已開始，且至今未曾中斷，雙方持續交換大量訊息與文件。他直言，這對於伊朗駐伊斯蘭馬巴德代表團而言是個「忙碌且漫長的過程」。

根據巴蓋的說法，雙方在過去24小時內的討論觸及了多個核心面向，主要協商主題包含：荷莫茲海峽、核問題、戰爭賠款、解除制裁以及徹底結束對伊朗與其地區的敵對攻擊行動。

巴蓋在聲明最後除了對巴基斯坦的協助表達感謝，也對美方提出要求。他強調，這場外交程序的成功與否，取決於對方（美國）的嚴肅態度與「善意」，美方必須放棄過度的索求與非法的要求，並接受伊朗的合法權利與利益。

 
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