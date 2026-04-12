陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

▲國民黨副主席張榮恭。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸「2026和平之旅」，今日返台之前，大陸方面宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括恢復上海、福建居民赴台灣本島自由行。消息一出，國民黨副主席張榮恭於北京向媒體表示，台灣旅遊界對此一定非常高興，他呼籲我政府不要再有任何阻攔，也做出積極回應。

中共中央台辦上午10時宣布前述消息時，鄭麗文正準備參觀小米汽車工廠。於參訪期間，媒體詢問鄭麗文的回應，她僅表示「謝謝，非常謝謝大家，非常謝謝」。

張榮恭於現場接受媒體採訪時表示，鄭習會時，中共中央總書記習近平就提及增進民生福祉，可見鄭習兩人對兩岸關係上的民生福祉取得高度共識，所以就落實在今天上午中共中央台辦的宣布當中。他說，「中國國民黨對此表示歡迎，希望台灣有關方面大家共同推動，不要受到任何阻攔，才有利於台灣人民。」

對於陸方宣布推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，張榮恭指出，去年台灣民眾進入大陸已超過500萬人次，民眾對交通便利是幾十年來一致的要求，在上次國民黨執政期間，兩岸直航航點非常多，現在則減少相當多，民眾對於增加直航航點有高度期待。他說，「我們非常樂見今天大陸方面的宣布，也希望台灣的政府能夠積極回應，為民眾提供方便，特別是為台灣民眾提供方便。」

針對陸客議題，張榮恭提到，2005年時任國民黨主席連戰結束和平之旅時，陸方提出三大利多政策就包括大陸居民到台灣旅遊，台灣當時非常高興有這種宣布，但受限於當時政府政策不願意接受。

張榮恭續指，現在大陸又進一步開放大陸居民到台灣旅遊，他覺得台灣旅遊界、社會民生，都非常希望能夠看到有越來越多大陸同胞到台灣旅遊，旅遊界一定會非常高興，「我希望台灣政府不要再有任何的阻攔，也能夠做出積極的回應。」

媒體詢問，執政黨如果不堅持九二共識，相關政策是不是就沒有談的空間？張榮恭表示，實際上很多事情只要宣布開放了，就可以共同來促進，像兩岸的航點，其實台灣方面只要接受也就可以實現了。

本次政策中有三項與大陸福建省有關，陸媒詢問，未來閩台能有更多溝通合作嗎？張榮恭回應，福建本來就是兩岸關係發展的前沿地帶，台灣民眾大多數從福建來，對大陸而言，福建在兩岸關係發展上有重要角色，如果閩台兩地能夠加強交流，對於增進兩岸的交流融合，對於兩岸人民的和諧相處，台灣和福建都可以扮演積極的角色。