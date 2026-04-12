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張淑芬身分遭盜「朋友差點捐錢」！台積電不忍了　派打詐部隊出擊

▲▼ 。（圖／）

▲張忠謀與張淑芬。（圖／記者李毓康攝）

文／林韋伶／今周刊

台積電全球實體安全處（GPS）平時負責保衛全球廠區、設施、員工及資產的安全，團隊也將專業經驗轉化為守護偏鄉的公益力量，落實防詐教育，從源頭築起第一道防線。

「哇，影片裡的老師是真的嗎？」1月16日，台南左鎮國小的活動現場，一群孩子緊盯螢幕，發出此起彼落的驚呼聲。

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螢幕上出現的是與他們朝夕相處的老師，正用孩子們平時熟悉的語氣、表情，自然地對著鏡頭說話。然而，這不是老師本人錄製的影片，而是台積電志工團隊利用AI深偽技術（Deepfake）生成的一段數位影像。

這場由台積電慈善基金會發起的「科技防詐安全教育」，第一堂課就帶給偏鄉孩子和家長震撼教育。團隊用一段簡短影片傳達「眼見不一定為真」，打破眾人對影像與聲音的信任，更讓孩子親身體驗，「科技是兩面刃」。

近年AI技術被詐騙集團濫用，以「換臉、變聲」假冒公眾人物行騙，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬深受其害。

「曾有朋友打電話跟我說，他有看到我寫的文章，會捐出多少錢，我馬上跟他講，千萬不要被騙了！」張淑芬談到自己的肖像與名字被詐騙集團盜用時，感到憤怒與無奈。

「詐騙到這個程度，我已經是以『看到而沒有看到』的態度來面對。」對於詐騙集團無孔不入，她雖感到無力，卻也努力提醒大眾對任何訊息都應該保持懷疑、學會查證。

台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）帶領台積電志工將頂尖資安專業 化為公益力量，透過「科技防詐」課程，教導學子「眼見不一定為真」， 讓防詐種子在偏鄉扎根。

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）帶領台積電志工將頂尖資安專業化為公益力量，透過「科技防詐」課程，教導學子「眼見不一定為真」，讓防詐種子在偏鄉扎根。（圖／台積電慈善基金會提供）

張忠謀、魏哲家也遭冒名
多次澄清後 詐騙依然猖獗

事實上，受害的不只張淑芬，台積電這座「護國神山」，早已成為詐騙集團用來誘騙肥羊的金字招牌，從創辦人張忠謀到董事長暨總裁魏哲家，無不被詐團冒用名義，在社群媒體上大打投資廣告、贈書活動，甚至成立虛假的投資社團。

儘管台積電多次嚴正發出聲明澄清，張忠謀、張淑芬、魏哲家及經營團隊，都沒有用個人身分經營任何社群粉絲頁、社團，且不曾透過社群平台舉辦任何贈書活動，或刊登廣告分享投資經驗，但相關詐騙訊息仍然層出不窮。

為了不讓詐團繼續利用，同時讓社會防詐意識向下扎根，台積電慈善基金會決定主動出擊。這次，他們出動過去低調、較少對外曝光的台積電全球實體安全處（Global Physical Security Division, GPS），將企業安全的實戰經驗，轉化為對抗詐騙的前線行動。

神山「安全侍衛隊」
赴偏鄉落實防詐教育

GPS團隊平時負責保衛台積電全球廠區、設施、員工及資產的安全，對於風險辨識與安全防護有最頂尖的專業素養。這群安全專家走出廠區，化身「防詐特攻隊」，前進新竹縣照東國小、台南市左鎮國小等多所學校，將高門檻的科技安全知識，轉化為孩子聽得懂、用得上的生活防詐術。

面對這群小學生聽眾，台積電志工設計出一套易懂的模組化課程，將艱澀的資安專業內容，透過遊戲化、情境式教學等方式，帶領孩子輕鬆沉浸其中，讓防詐教育不只是口號，而是成為「聽得懂、學得會、用得上」的生活習慣。

從識詐到防詐，台積電志工團隊教導孩子三大要訣。

首先，是辨識詐騙類型與心理動機。志工會引導學童判別詐騙類型，例如常見的個資詐騙、金錢詐騙和感情詐騙等，課程不只會講解各種詐騙手法，也引導孩子觀察人的行為、動作與表情，培養他們辨識可疑情境的敏銳度。團隊也會提醒孩子，詐騙經常是利用人的好奇心、恐懼或貪念，要小心慎防。

第二，則是事實查核實戰操作。在AI時代，能否分辨真假影像與網路謠言，已經成為防詐重要能力，台積電志工利用AI深偽技術生成數位影像，實際讓孩子了解，網路資訊不可全信，唯有保持警覺、主動查證，才能避免落入陷阱。與此同時，團隊也分享簡單易懂的事實查核步驟，強化識詐能力。

最後，是設立家庭專屬的「通關密語」。志工引導學童思考，萬一接到宣稱是親人的求救電話，該如何驗證身分？團隊教導孩子和家長設定只有自家人知道的「通關密語」，通常會是簡單、好記且需要定期更新的密碼，未來只要遇到可疑電話，靠幾個字的簡單暗號就能識破騙局，讓利用AI模仿聲音的詐騙集團無所遁形。

「我們讓科技專業成為最直接、有效的公益力量。」張淑芬強調，台積電慈善基金會長期關注社會發生的問題，她期許這套「科技防詐」模式能持續深化，走進更多校園與家庭。

對台積電員工而言，能透過專業志工服務，提升偏鄉孩子的數位素養，不只是在作公益，更能在職場領域以外獲得另一種成就感。台積電慈善基金會期盼透過這群「防詐特攻隊」，在孩子心中種下一顆警覺及敏銳的種子。

台積電全球實體安全處

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