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紐時：中國可能已提供伊朗肩射飛彈

▲美軍F-15E「打擊鷹」戰機先前遭伊朗飛彈擊落。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍F-15E「打擊鷹」戰機先前遭伊朗飛彈擊落。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國媒體報導，美方情報顯示中國可能已向伊朗提供肩射式飛彈，引發外界關注中東戰事是否進一步國際化。不過美國官員強調，目前尚無法確認相關武器已實際交付，也沒有證據顯示已被用於戰場。

中國恐擬秘密送伊朗肩射式防空飛彈

《紐約時報》（The New York Times）引述多名不具名美國官員指出，美國情報機構近期掌握訊息顯示，中國最近幾周可能已向伊朗運送肩射式飛彈（MANPADS），用於對抗美國與以色列的軍事行動。這類武器可對低空飛行的軍機構成威脅。

不過官員也表示，現階段情資尚未證實這些裝備已經透過海運送出，也沒有跡象顯示中國武器已投入伊朗戰場。儘管如此，北京內部討論是否提供軍備，仍被視為中國認為這場衝突攸關自身利益的訊號。

美情報：中國間接支援伊朗

報導指出，美國情報評估，中國可能已透過企業向伊朗提供化學物質、燃料與武器零件，屬於間接支援；相較之下，中國過去長期避免直接提供成品武器。不過部分中方官員據稱主張，官方應允許中企在伊朗戰爭期間直接供應裝備給伊朗部隊。

若中國最終決定透過海運提供飛彈，分析認為將顯著升高衝突風險，也意味北京在中東戰事中立場出現轉變，甚至可能希望藉此提高美國軍事行動成本。

俄羅斯也情報支援伊朗

另一方面，美國情報部門也證實，俄羅斯正向伊朗提供衛星情報，協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）鎖定美軍艦與區域軍事設施。不過美方評估，俄羅斯仍避免提供直接攻擊性武器，以免與美國正面衝突。

隨著中國與俄羅斯被指涉以不同形式支援伊朗，顯示主要大國正透過代理與間接方式介入衝突，令中東局勢更為複雜。

此外，川普預計於5月中訪問中國，與中國國家主席習近平會面，雙方將討論經貿、科技與軍事議題。在當前情勢下，這場峰會也被視為觀察美中關係的重要指標。

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