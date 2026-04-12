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美伊第三輪會談！首度「面對面談判」　海峽控制權爆嚴重分歧

▲美伊在伊斯蘭堡舉行和平會談，美國副總統范斯（左）會見巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）（右）。（圖／路透）

▲美伊在伊斯蘭堡舉行和平會談，美國副總統范斯（左）會見巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）（右）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗代表11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）展開談判，雙方實際上已完成兩輪會談並進入第三輪磋商，試圖為持續的中東戰爭尋求解方。美方指出11日的三方磋商，是美伊首度面對面談判，不過消息指出，談判氣氛反覆，關於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權歸屬等重大議題，雙方仍存在嚴重分歧。

伊朗拒接受海峽「美伊共管」　堅守收通行費權利

伊朗媒體報導，雙方在交換文件後，美方以慣用的「漫天殺價」方式阻礙談判框架談成。其中，荷莫茲海峽的控制權，被視為雙方分歧最嚴重的核心議題之一。伊朗拒絕接受美方提出的共同管控方案，堅持維持對該戰略航道的控制，並保留向通行船隻收費的權利。

知情人士指出，美方部分要求被認為不合理，仍是談判遲遲無法取得突破的主要障礙。儘管如此，雙方仍計畫持續磋商，並安排新一輪會談，為建立雙方可接受的談判框架進行最後努力。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，赴巴談判的代表團將全力捍衛國家利益，以堅定立場推進協商，並強調政府將始終與人民站在一起。

白宮：這是美伊與巴基斯坦首度3方面對面談判

另一方面，白宮高層官員指出，本次會談為三方高層面對面直接對話，與過去美伊透過中間人分房磋商的模式不同。消息人士透露，會議預計持續至深夜，甚至可能延續至隔天。

路透社引述消息指出，美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner），與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）進行約2小時會談後暫時休會。另有消息人士形容，會議過程氣氛時而緊張、時而緩和。

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