陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

▲警方查獲大量假酒。（圖／翻攝三湘都市報）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名男子上月28日與朋友在某餐廳用餐，自己帶了兩瓶飛天茅台酒，但開瓶時卻感覺味道不對勁，懷疑遭到店家調包，於是報警。警方調查後，逮到了已經跑路的服務生，並查獲大量假冒的名酒與空酒瓶。

根據陸媒報導，男子表示，當日他自帶兩瓶茅台酒，開了一瓶飲用，覺得味道不對，便將另一瓶未開封的酒退回原購買商店，結果商家表示「這酒不是我們賣的，編碼對不上。」

男子懷疑是當日幫忙開酒的服務生動了手腳，與餐廳協商無果後報警。

警方展開調查發現，當日為男子服務的服務生事發後連薪水都沒結就「消失」了，入職時登記的身份證也被證實為偽造，迅速將其列為重點嫌疑人。

透過人臉比對，警方很快鎖定了嫌疑人的真實身份。

警方更發現，該名服務生與去年11月底轄區內另一起白酒調包案的嫌疑人，曾同時出現在同一張監視器的抓拍畫面中。

警方指出，兩個人是同鄉，作案手法也高度一致，都是在高檔餐廳應聘服務生，趁客人不備調包高檔白酒，然後迅速逃離。

4月1日，警方在某社區內將兩人一舉抓獲，並在兩人的車中查獲大量假冒名酒及空酒瓶。

兩人供稱，由於手頭拮據，便動起了歪腦筋，事先透過網上購買或從餐廳收集的空酒瓶，灌入廉價白酒，再利用服務生的身份趁客人不備進行調包，得手後迅速離職，將真酒低價轉賣。

目前，兩人已被依法治安拘留，受害人全部損失已由嫌疑人退還，案件正在進一步偵辦中。