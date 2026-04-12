川普突喊美國正「清空」荷莫茲海峽！　點名中日韓沒勇氣

▲川普突然宣布美國正在「處理」荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國與伊朗代表團正於巴基斯坦進行高度敏感的停火談判之際，美國總統川普突然針對關鍵能源航道荷莫茲海峽發聲，外界關注他言論背後的實際行動。

川普突喊「清空」能源命脈

根據《CNN》報導，川普日前抵達維吉尼亞州高爾夫球場後，透過Truth Social發文指出，美國已開始執行「清除」荷莫茲海峽障礙的行動。

川普點名多國未出手

川普在貼文中表示，此舉是為了包括中國、日本、南韓、法國與德國等多個國家利益，並批評這些國家「既沒有勇氣，也沒有意願自行處理」，形容情況令人難以理解。

▲雖然美伊已停火，但荷莫茲海峽安全通行仍未完全恢復。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



他同時提到，近期觀察到不少空載油輪正大量朝美國方向移動，準備裝載石油，顯示能源供應鏈可能出現變化。

軍方未證實細節 行動內容未公開

不過，川普所稱「清空」具體內容為何，目前仍未明確。報導指出，《CNN》已向美國中央司令部查詢相關細節，但尚未取得回應。

掌全球2成石油命脈 荷莫茲海峽戰略地位

荷莫茲海峽為全球最重要的能源運輸要道之一，約有2成原油需經此通道運輸。儘管美伊先前已達成停火並同意恢復通行，但目前實際通過船隻仍相當有限，航道恢復情況未如預期。