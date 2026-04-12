　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程訪問中國大陸，展開為期六天的「2026和平之旅」，是國民黨時隔10年再有黨主席訪問大陸。鄭麗文一行首站抵達上海後隨即轉往南京，8日前往中山陵謁陵，隨後會見江蘇省委書記信長星，下午搭乘高鐵轉往上海。在上海的行程中，鄭麗文參觀了外賣巨頭「美團」及上海濱江工業區，晚間並與上海市委書記陳吉寧會面交流。10號迎來「鄭習會」重頭戲，與中共總書記習近平會面時拋出「兩岸和平制度化」，並在會後記者會強調，「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」

鄭麗文7號一早於南京中山陵拜謁，祭文以「民國」紀年開頭，19分鐘的公開談話時更數度哽咽，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。鄭麗文並指，時隔廿一年後再度來到中山陵，希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

當天中午，鄭麗文又會見江蘇省委書記信長星，下午返回上海，參訪陸企「美團」及濱江工業區，晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會見。8日上午參訪上海洋山港提及，上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能；她引魯迅詩句「走的人多了，便成了路」，喊話「讓我們一起走這條和平之路」，還感性比喻「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。結束另外一場商飛行程後，中午與台商午宴，便搭機飛往北京接續行程。

鄭麗文10日中午在北京與中共總書記習近平會面，迎來本次訪陸行的重頭戲「鄭習會」，雙方握手約13秒，兩人多次提到「中華民族偉大復興」，以及「九二共識，反對台獨」的立場。鄭麗文表示，要尋找一套避免戰爭的「制度性解決方案」，強調台海不會成為「外力介入」的棋盤。習近平則強調「國土不可分」，不點名提到日本侵佔台灣的歲月，強調兩岸關係未來牢牢掌握在「中國人自己手」。

上午鄭習會過後，鄭麗文下午率黨務一級主管召開中外記者會，轉述閉門會議中鄭習的說法。被問到鄭習共同目標是否為和平統一？鄭麗文回應，習近平表達了尊重台灣人民選擇的社會制度與生活方式，但社會制度跟政治主張可以不同，民族血脈不可切斷，社會制度不同不該是分裂的藉口，台灣跟大陸彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」

隨著鄭習會落幕，鄭麗文11號一早赴香山碧雲寺，率黨內高層向孫中山衣冠塚行禮，有別於前幾日嚴肅的西裝套裝，鄭換上了針織上衣與牛仔褲，看起來相當神情輕鬆。結束碧雲寺行程，鄭麗文一行人則來到北京的中關村科技園區參訪，仔細聆聽對方解說新技術與研發；對於這個行程，鄭麗文透露，是自己特別指定要來，因為經常會思考台灣下一個護國神山是什麼？終於在中關村找到答案，希望兩岸加強科技交流合作。鄭麗文中午則會見北京市委書記，下午參觀北京故宮。

鄭麗文於今（12日）結束六天五夜的訪陸行。值得注意的是，此次訪問時機正值台灣2026九合一選舉前夕。學者曲兆祥指出，就當前情勢而言，美方基於戰略考量須與大陸合作，當然希望兩岸和平開放交流。政治傳播學者鈕則勳則分析，若鄭麗文此行能取得具體經濟利益，例如促使北京開放陸客來台，返國後將形成轉守為攻的態勢，可能削弱民進黨的「抗中牌」效應。

總體而言，鄭麗文此行究竟能否為僵滯的兩岸關係打開一扇窗？將取決於後續能否落實具體的和平紅利，而台灣選民是否買單，鄭麗文11日則對此回應，相關發展仍待觀察，笑稱「大家就跟我一樣，一起拭目以待！」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成
江語晨《浪姐》崩潰大哭！錄一半遭「前夫突襲搶撫養權」
當兵回憶沒了！　國軍軍歌比賽喊停
快訊／陸宣布10項對台政策！
伊朗拒絕接受美方條件！　范斯曝主要癥結點
林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

「國家間不對話往往走向衝突」！前美軍上將評台灣軍演：次數不夠

蕭美琴：沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓　換取真正的和平

習近平鄭習會閉門稱中國人不打中國人！　陸10時釋十項惠台政策

軍購預算1.25兆卡關　谷立言樂觀：多數民意支持「最終會通過」

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心撿回來

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

批鄭麗文淪「習辦發言人」　綠：公然接受「一中」、輕視台灣主流民意

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

「國家間不對話往往走向衝突」！前美軍上將評台灣軍演：次數不夠

蕭美琴：沒有任何國家能靠放棄國防、妥協退讓　換取真正的和平

習近平鄭習會閉門稱中國人不打中國人！　陸10時釋十項惠台政策

軍購預算1.25兆卡關　谷立言樂觀：多數民意支持「最終會通過」

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！告白黃國昌：把我破碎的心撿回來

今起連熱3天「飆36度」　辛樂克下午升級強颱

「野獸」林志傑最終謝幕戰靴曝光　Kobe、馬年特製款雙細節有巧思

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

北市「4.8顆星個人鴛鴦鍋」4/18熄燈！全台剩士林店一家

伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

好消息！鋒面帶來豐沛雨量　德基水庫蓄水率突破7成

接到大谷本季主場首轟球　19歲少年暖心：這顆要送給弟弟

張淑芬身分遭盜「朋友差點捐錢」！台積電不忍了　派打詐部隊出擊

新北男不滿貨車遭拖吊　持剪刀作勢攻擊、嗆警流氓！20警力來了

江語晨《浪姐》崩潰大哭！錄一半遭「前夫突襲搶撫養權」　惡劣手段曝

李玉璽「被說換老婆」　嚇瘋秒解釋XD

政治熱門新聞

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

談1.25兆軍購預算　谷立言樂觀：會過

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

南韓改了　電子入境卡系統更新

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入　黃國昌：北院應說明清楚

更多熱門

相關新聞

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

國民黨主席鄭麗文今（12日）將結束大陸訪問行程，並於下午搭機返台。據悉，大陸國台辦也訂於今日上午10時，宣布台灣農漁產品、優質商品輸陸、旅遊開放及促進青年交流的相關政策，共十項惠台措施，作為此次鄭習會的「大禮包」。據國民黨人士透露，中共中央總書記習近平在鄭習會上對鄭麗文印象非常好，對於鄭在台灣勇敢說出「當個堂堂正正的中國人」很不容易，習閉門會議時更稱，「中國人不打中國人！」

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

鄭麗文逛故宮陸民眾超興奮　「她心裡裝著對祖國情感」

鄭麗文逛故宮陸民眾超興奮　「她心裡裝著對祖國情感」

鄭習會時間有端倪　川普別上當

鄭習會時間有端倪　川普別上當

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

邱毅控綠營民代逼台商認養小三　民進黨：有證據就指名道姓講出來

關鍵字：

國民黨鄭麗文習近平中共兩岸關係鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

把握好天氣！　轉雨時間曝

「明明不鹹卻爆鈉」食物Top12！營養師驚揭冠軍：吃一碗額度歸零

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面