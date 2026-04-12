鄭麗文2026和平之旅總回顧　稱鄭習會釋利多訊號可「拭目以待」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程訪問中國大陸，展開為期六天的「2026和平之旅」，是國民黨時隔10年再有黨主席訪問大陸。鄭麗文一行首站抵達上海後隨即轉往南京，8日前往中山陵謁陵，隨後會見江蘇省委書記信長星，下午搭乘高鐵轉往上海。在上海的行程中，鄭麗文參觀了外賣巨頭「美團」及上海濱江工業區，晚間並與上海市委書記陳吉寧會面交流。10號迎來「鄭習會」重頭戲，與中共總書記習近平會面時拋出「兩岸和平制度化」，並在會後記者會強調，「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」

鄭麗文7號一早於南京中山陵拜謁，祭文以「民國」紀年開頭，19分鐘的公開談話時更數度哽咽，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。鄭麗文並指，時隔廿一年後再度來到中山陵，希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

當天中午，鄭麗文又會見江蘇省委書記信長星，下午返回上海，參訪陸企「美團」及濱江工業區，晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會見。8日上午參訪上海洋山港提及，上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能；她引魯迅詩句「走的人多了，便成了路」，喊話「讓我們一起走這條和平之路」，還感性比喻「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。結束另外一場商飛行程後，中午與台商午宴，便搭機飛往北京接續行程。

鄭麗文10日中午在北京與中共總書記習近平會面，迎來本次訪陸行的重頭戲「鄭習會」，雙方握手約13秒，兩人多次提到「中華民族偉大復興」，以及「九二共識，反對台獨」的立場。鄭麗文表示，要尋找一套避免戰爭的「制度性解決方案」，強調台海不會成為「外力介入」的棋盤。習近平則強調「國土不可分」，不點名提到日本侵佔台灣的歲月，強調兩岸關係未來牢牢掌握在「中國人自己手」。

上午鄭習會過後，鄭麗文下午率黨務一級主管召開中外記者會，轉述閉門會議中鄭習的說法。被問到鄭習共同目標是否為和平統一？鄭麗文回應，習近平表達了尊重台灣人民選擇的社會制度與生活方式，但社會制度跟政治主張可以不同，民族血脈不可切斷，社會制度不同不該是分裂的藉口，台灣跟大陸彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」

隨著鄭習會落幕，鄭麗文11號一早赴香山碧雲寺，率黨內高層向孫中山衣冠塚行禮，有別於前幾日嚴肅的西裝套裝，鄭換上了針織上衣與牛仔褲，看起來相當神情輕鬆。結束碧雲寺行程，鄭麗文一行人則來到北京的中關村科技園區參訪，仔細聆聽對方解說新技術與研發；對於這個行程，鄭麗文透露，是自己特別指定要來，因為經常會思考台灣下一個護國神山是什麼？終於在中關村找到答案，希望兩岸加強科技交流合作。鄭麗文中午則會見北京市委書記，下午參觀北京故宮。

鄭麗文於今（12日）結束六天五夜的訪陸行。值得注意的是，此次訪問時機正值台灣2026九合一選舉前夕。學者曲兆祥指出，就當前情勢而言，美方基於戰略考量須與大陸合作，當然希望兩岸和平開放交流。政治傳播學者鈕則勳則分析，若鄭麗文此行能取得具體經濟利益，例如促使北京開放陸客來台，返國後將形成轉守為攻的態勢，可能削弱民進黨的「抗中牌」效應。

總體而言，鄭麗文此行究竟能否為僵滯的兩岸關係打開一扇窗？將取決於後續能否落實具體的和平紅利，而台灣選民是否買單，鄭麗文11日則對此回應，相關發展仍待觀察，笑稱「大家就跟我一樣，一起拭目以待！」

