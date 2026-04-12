台大「AI輔助寫作」破萬人次使用　理工生最常拿來寫論文

▲台大將生成式AI系統性納入寫作諮詢服務，已超過1萬人次使用，碩博士生用來寫論文占比最高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI風潮席捲全球，大學校園也深受影響。台大寫作教學中心從2022年起將生成式AI系統性納入寫作諮詢服務，根據統計，台大至今累計已超過1萬人次，平均每學期約1520人次，使用者主要是碩博士生，且理工領域占比較高，使用目的則多集中在論文撰寫、期刊投稿與研究寫作等需求。

AI浪潮來襲，各行各業紛紛引入，但如何使用與善用「生成式人工智慧（Generative AI，生成式AI）」，也成為挑戰之一。台大表示，國內大學較少將生成式AI系統性納入寫作諮詢服務者。台大寫作教學中心在2022年執行教學實踐研究計畫研究，探討AI批改軟體在學術寫作教學中的應用與缺點改善策略，再將研究成果應用在寫作諮詢，設計「Writing with AI（WwA）」服務，經過一學期試辦，在2023年正式推出。

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台大寫作教學中心指出，不同於一般的寫作諮詢服務，WwA採2階段進行，先透過AI助攻寫作批改，可上傳期末報告、作業、論文草稿等資料，第二階段是線上AI輔導員解密，幫助學生更即時、有效地解決寫作問題。

台大補充說明，在第一階段，學生可針對自己的需求選擇合適的自動批改軟體，或是Grammarly、ChatGPT等AI平台，系統化地瞭解自身寫作上的優缺點，像是文法、用字遣詞提升等較基礎的寫作問題，並提供修改建議。而在第二階段，學生可以預約線上AI輔導員一對一討論，由受過專業訓練的AI輔導員，深入分析AI批改的結果，協助學生理解AI的修改建議，並進一步針對論述邏輯、段落結構與整體連貫性等高階寫作問題提供更深入的指導。

根據台大統計，從2022年推出服務以來，至今累計已超過1萬人次，平均每學期服務約1520人次。若從使用族群來看，主要是碩、博士生，且以理工領域占比較高，使用目的則多數集中在論文撰寫、期刊投稿與研究寫作等需求。

若進一步比較使用成效，台大表示，第一階段單獨使用AI工具服務的滿意度約為76%，而結合第二階段AI輔導員討論後，滿意度可提升至96%。結果顯示，未來寫作教學的發展方向並非讓「AI取代人」，而是透過人機協作，發揮各自優勢，以達成更有效的學習成效。