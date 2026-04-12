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螢火蟲發光不止黃綠色！農業部揭「5光色」　這品種像蟑螂

▲▼台灣進入賞螢季節。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台灣進入賞螢季節，但螢火蟲不只會發出黃綠色的光。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

一般民眾總以為螢火蟲只會發出黃綠色的光。農業部指出，台灣螢火蟲可看到黃綠色、綠色、橙黃色、橙紅色與偏黃色等顏色，每一種光色都代表著不同的物種，並列出19種螢火蟲照片與特性，而其發光器發光、調整閃爍頻率，被用來交流、求偶或警戒，不同物種也有各自獨特的閃爍頻率，甚至雲南扁螢外型像蟑螂。

每年3到6月是台灣螢火蟲主要觀賞季節，全台各地因為氣候等因素，賞螢活動先後開跑。不過，一般民眾印象中，螢火蟲在晚上發出光的顏色，大多是黃綠色，但農業部日前在臉書科普民眾，澄清螢火蟲發出的光，可不只黃綠色。

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農業部指出，在台灣的自然環境中，螢火蟲發出的光的顏色，包括黃綠色、綠色、橙黃色、橙紅色，甚至還有偏黃色或亮度較低，或不太明顯的種類。而每一種光色，都代表著不同的物種，並PO出台灣主要的19種螢火蟲照片與其特色。

▲▼台灣進入賞螢季節，農業部指出，螢火蟲發出亮光不止黃綠色，還有綠色、橙黃色、橙紅色等。（圖／農業部提供）

▲▼農業部指出，螢火蟲發出亮光不止黃綠色，還有綠色、橙黃色、橙紅色等。（圖／農業部提供）

▲▼台灣進入賞螢季節，農業部指出，螢火蟲發出亮光不止黃綠色，還有綠色、橙黃色、橙紅色等。（圖／農業部提供）

農業部說明，發出黃綠色光的螢火蟲的確占台灣多數，包括端黑螢、黑翅螢、台灣窗螢、紋胸黑翅螢、鋸角雪螢、神木螢、雲南扁螢、黃肩脈翅螢等8種。梭德氏脈翅螢、橙螢則會發出綠色光，而大端黑螢、擬紋螢會發出橙黃色的光；紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢會發出橙紅色的光；黃緣螢、黃胸黑翅螢發出黃色的光。另外鹿野氏黑脈螢、紅胸窗螢、奧氏弩螢則是不太亮或不會發光。

農業部指出，上述19種螢火蟲各有特色，像是端黑螢分布最廣，黑翅螢、紋胸黑翅螢、神木螢、黃肩脈翅螢等四種為台灣特有種，雲南扁螢則是外型像蟑螂，黑翅螢與擬紋螢是台灣主要賞螢物種。還有橙螢是秋季的螢火蟲，神木螢則是分布在高山。

▲▼台灣進入賞螢季節，農業部指出，螢火蟲發出亮光不止黃綠色，還有綠色、橙黃色、橙紅色等。（圖／農業部提供）

▲▼農業部指出，有的螢火蟲會發出綠色、橙黃色、橙紅色等顏色。（圖／農業部提供）

▲▼台灣進入賞螢季節，農業部指出，螢火蟲發出亮光不止黃綠色，還有綠色、橙黃色、橙紅色等。（圖／農業部提供）

農業部表示，螢火蟲的一生很精彩，卻也很短暫，幼蟲期可長達數月甚至一年，但成蟲期通常只有7到20天，同時會透過腹部的發光器發光、調整閃爍頻率，用來交流、求偶，甚至警戒，不同物種也有各自獨特的閃爍頻率。

農業部也提醒民眾，賞螢前要穿長袖、長褲、布鞋，並記得五不：「不大聲喧嘩、不離開棧道、不雨天上山、不捕捉螢火蟲、不光線照射」，一起以友善的方式親近自然，守護螢火蟲安心發光的環境，讓這片夜間的點點光影能長久延續。

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