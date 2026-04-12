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小朋友放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了　網嘆：很殘忍

▲教室,學校。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲現在已經很少有小朋友養蠶寶寶了。（示意圖／取自Pakutaso）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，以前的孩童幾乎都有飼養蠶寶寶的經驗，餵食桑葉更是充滿療癒感的回憶。但他發現，現在似乎已經沒有小孩在養蠶寶寶，放學後多半只看電視或滑手機，擔憂他們無法擁有快樂童年。貼文曝光後，引起討論。

共同回憶！他憶放學餵桑葉超療癒

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現台灣都沒小孩在養蠶寶寶了嗎！」為標題發文。原PO提到，多數人小時候都有養過蠶寶寶，當時幾乎人手一隻，每天放學回家的首要任務，就是拿桑葉餵食牠們，看著蠶寶寶吃葉子的模樣，讓人感到超級療癒。

發現現在小孩幾乎不養蠶寶寶

原PO接著表示，不知從何時起，蠶寶寶已經不太好找了，也沒見過小孩飼養。他感嘆，現在孩童放學多半只看電視或滑手機，這樣要怎麼讓小孩擁有快樂的童年？都沒人發現台灣幾乎沒有小孩在養蠶寶寶嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自然課也沒養蝌蚪了啊」、「小時候養的都被螞蟻吃掉」、「桑葉很難找啊，還要上網買，費事」、「好不容易養到結繭結果被螞蟻吃掉」、「這是作業吧，沒是誰想養這個」。也有網友表示，「養蠶寶寶很殘忍」、「不要養了，弄死一堆」、「不養比較好 ，蠶寶寶不用被屁孩虐殺」、「最後都是丟掉，只教會孩子殘忍對待生物」。

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