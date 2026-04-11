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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女「人肉走私」244本限制級漫畫當場被抓　下場曝光

大陸一名40多歲汪姓女子從日本旅遊帶回大量成人漫畫，遭海關當場攔獲，其中244本被認定是淫穢物品，最終汪女被依走私淫穢物品判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

▲女「人肉走私」244本限制級漫畫入境。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

圖文／CTWANT

大陸一名40多歲汪姓女子從日本旅遊帶回大量成人漫畫，遭海關當場攔獲，其中244本被認定是淫穢物品，最終汪女被依走私淫穢物品判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

出國旅遊購物，小心不要買到違禁品：大陸北京市人民檢察院第四分院近日通報一起跨境走私案，一名長期旅居日本的40多歲汪姓女子，利用代購名義從當地非法攜帶244本18禁成人漫畫入境，遭海關當場攔獲。經法院審理後，認定汪女行為已構成走私淫穢物品罪，考量其認罪態度，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元）。

根據陸媒《南方都市報》報導，這起案件發生於2024年9月，汪女搭乘由東京飛往北京的航班，抵達機場時因行李數量異常引起海關人員注意，她攜帶2個大型行李箱、1個隨身箱及多袋免稅品，經過X光機查驗及開箱檢查後發現，兩個大箱子裡裝滿了封面標註「18禁」且內容露骨的日文成人漫畫。經專業機構鑑定，其中244冊被認定為淫穢物品，並非一般合法出版物。

當局調查發現，汪女在日本某公司任職，同時經營跨境代購業務。汪女長期在二手交易平台及通訊軟體發布廣告，宣稱可幫網友代購日本限定的漫畫、玩具與周邊商品。其操作模式多為預收成本費、貨到付款，並以「人肉背貨」方式將商品帶回中國境內以賺取服務費。儘管汪女辯稱只是為了賺取微薄代購費，但其行為已明顯觸犯法律紅線。

據中國《刑法》及相關司法解釋，以牟利或傳播為目的，走私淫穢書刊達100冊以上即符合刑事立案標準。庭審期間，汪女對犯罪事實供認不諱，並表示悔過，聲稱原本以為該行為僅會面臨罰款或沒收貨物，沒想到會涉及刑事責任。法院審酌其自首情節與悔罪表現，最終決定給予有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），以資警惕。

承辦檢察官藉此提醒民眾，跨境代購並非法律真空地帶，海關對於非法違禁品的監管日益精確。無論是專業代購或一般旅客，入境時切勿抱持僥倖心態，攜帶、代購色情書刊或任何違禁品。尤其以「個人自用」為名規避監管，一旦查獲涉及走私，將可能在檔案中留下汙點，代價不可謂不沉重。

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