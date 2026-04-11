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79歲擁1億！退休日翁「1習慣」子女超感冒　兒心寒：你自己過吧

79歲擁1億資產！退休翁「1習慣」子女超感冒　兒心寒決裂：你自己過吧

▲日本1名79歲男子擁有逾1億日圓（約新台幣1993萬）資產，卻因過度執著守財，最終與家人決裂。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

日本1名79歲男子擁有逾1億日圓（約新台幣1993萬）資產，卻因過度執著守財，最終與家人決裂、孤獨度日。他不僅屢次強調子女不得依賴財產，甚至在受傷期間支付長子「照護費」，引發親情破裂。專家指出，高齡者對金錢的依附常源於不安與孤獨，若過度強化，恐反而失去最重要的人際關係與晚年幸福。

日媒THE GOLD ONLINE報導，田島先生（化名）年輕時在製造業公司一路打拚，曾升至接近高階主管的位置，堪稱典型的職場菁英。工作期間，他生活節儉、理財保守，長年下來累積不少財富，再加上退休金、繼承與投資收益等，退休後擁有超過1億日圓的金融資產。

5年前妻子過世後，田島先生開始獨居生活。雖然失去伴侶帶來不小打擊，但外界原以為他仍能透過子女與孫輩的陪伴，維持穩定而溫和的晚年生活。然而，隨著時間推移，他與家人的距離卻逐漸拉開，最終幾乎斷絕往來。

據了解，田島先生一向節省，喪妻後對金錢的執著更加明顯。每當長子探望時，他經常強調「錢是辛苦賺來的，不要想輕易得到」、「要靠自己努力」等。儘管長子早已成家立業，並無依賴父親資產的打算，但這些言語仍讓親子關係逐漸產生裂痕。

某次田島先生在家中跌倒，需要人照顧，長子得知後特地請假返家，連續3天照料父親起居。離開當天，田島先生竟遞上1只裝有現金的信封，裡頭附上字條寫著「照護費3萬元×3天」。他還表示，即使是親子關係，金錢往來也應該算清楚，「雖然將來會有遺產，但在我活著的時候，這些錢都是我的」。

這一舉動讓長子深受打擊，認為自己的付出被誤解為圖利行為。長期累積的不滿情緒在此刻爆發。幾天後，他寄出1封信，明確表達自己對父親的財產毫無興趣，未來將與爸爸保持距離，並希望對方「一個人好好守住那些錢」。自此之後，父子關係徹底中斷。

事實上，日本社會中如田島先生般擁有高額資產的高齡者並不少見。根據政府統計，65歲以上人口中，約有近兩成擁有超過4000萬日圓的存款。然而，專家指出，資產本身並不必然帶來幸福，關鍵在於如何看待與運用。

分析認為，高齡者對金錢的強烈執著，往往源於多重因素。隨著退休後收入中斷，部分人會將資產減少視為安全感流失，甚至等同於生命縮短；若缺乏人際連結，金錢更可能成為唯一依靠。此外，有些人會將累積的財富視為自我價值的象徵，透過守住資產來維持尊嚴與成就感。也有醫學觀點指出，若出現認知功能退化，可能伴隨對家人產生不信任或被害妄想，加劇對金錢的防衛心態。

田島先生長年強調「不要依賴我的錢」，最終卻演變為現實，既不依賴他人，也無人願意靠近。儘管坐擁巨額資產，卻在孤獨中度過晚年，錯失與家人相處的珍貴時光。

專家提醒，金錢固然是支撐生活的重要工具，但若過度執著，反而可能犧牲更重要的人際關係。對高齡者而言，比起單純守住財產，更值得思考的是如何在有限的人生中，妥善運用資源，維繫情感連結，讓晚年生活真正獲得安定與滿足。

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